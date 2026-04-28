Trnavská nemocnica 8. mája obmedzí plánovanú zdravotnú starostlivosť
O nových termínoch budú pacienti informovaní jednotlivými pracoviskami telefonicky alebo prostredníctvom objednávacieho systému.
Autor TASR
Trnava 28. apríla (TASR) - Fakultná nemocnica Trnava bude počas 8. mája poskytovať zdravotnú starostlivosť v obmedzenom režime. Zabezpečí iba akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Všetky plánované operácie, ambulantné výkony, odborné vyšetrenia a hospitalizácie budú podľa vedenia nemocnice presunuté na náhradné termíny. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, o nových termínoch budú pacienti informovaní jednotlivými pracoviskami telefonicky alebo prostredníctvom objednávacieho systému. Nemocnica zároveň ubezpečila, že urobí všetko pre to, aby boli nové termíny určené čo najskôr a s minimálnym dosahom na pacientov.
