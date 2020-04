Trnavská nemocnica začala testovať ľudí aj z auta

Trnava 8. apríla (TASR) - Fakultná nemocnica (FN) Trnava spustila od stredy možnosť testovania na ochorenie COVID-19 aj formou drive-in. Pri ňom pacienta otestujú priamo v osobnom automobile. Na takéto vyšetrenie je potrebné sa podľa referenta pre vzťahy s verejnosťou Mateja Martoviča vopred objednať emailom. Naďalej nemocnica na klinike infektológie testuje pacientov, ktorých posielajú napríklad ich všeobecní lekári.



"Pacienti pri drive-in musia dodržať presný postup pri testovaní i spôsob objednávania," upozornil Martovič. Testovanie sa bude konať vždy pri filtračnom stane pred areálom nemocnice v čase od 8. do 13. hodiny. Pacient však musí vopred na email covid19@fntt.sk zaslať potrebné informácie - meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý/prechodný pobyt, zdravotnú poisťovňu, telefónne číslo, mailovú adresu, zamestnanie a popis ťažkostí, ich trvanie, nástup, subjektívne pocity, vrátenie sa z pobytu zo zahraničia, pobyt v karanténe. Ak je pacient poistený v zahraničí, je nutné priniesť si so sebou tri kópie kartičky poistenca.



"Dátum na prípadný odber spolu s ďalšími informáciami o priebehu jeho realizácie potom pacientovi zašleme mailom do 24 hodín od príjmu jeho žiadosti. Bezodkladne žiadame pacientov potvrdiť prijatie mailu z FN, v opačnom prípade nebude žiadosť akceptovaná," informoval Martovič.



Pacient je povinný prísť na testovanie s ochranným rúškom na tvári, mať na rukách rukavice a priniesť si vlastné pero. Celý test prebieha cez okienko osobného automobilu. "Pôvodne sme zverejnili telefónne číslo, na ktorom sa mohli pacienti objednávať. Avšak tento spôsob objednávania sa nedal realizovať 24 hodín denne, preto sme pristúpili na formu emailu," doplnil Martovič. V prípade pozitívneho výsledku nemocnica informuje aj regionálny úrad verejného zdravotníctva.