Trnavská novéna bude aj tento rok za obmedzenej účasti veriacich

Trnava 9. novembra (TASR) - Deväťdňový sviatok na počesť Trnavskej Panny Márie Trnavská novéna bude v tomto roku tematicky spätý s Rokom sv. Jozefa a pripomenie 600. výročie posvätenia Baziliky sv. Mikuláša, kde sa uskutočňuje. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu sa uskutoční od 13. do 21. novembra opäť za obmedzenej účasti veriacich. Informoval o tom hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík.



„Zázračný obraz Bohorodičky, ktorý zachránil v minulosti Trnavu pred viacerými tragédiami, prenesú na hlavný oltár baziliky na začiatku úvodnej hlavnej omše v sobotu (13. 11.), keď je pripravený aj večerný program pre mládež s polnočnou bohoslužbou. Ďalšie omše budú denne o 6.30, 8.00, 10.00, 16.00 a 18.00 h. Tradičná procesia s obrazom ulicami mesta sa uskutoční v nedeľu 21. novembra od 9.30 h,“ uviedol hovorca.



Kazateľmi hlavných omší budú slovenskí i zahraniční biskupi a generálny vikár Trnavskej arcidiecézy. V priebehu novény budú pútnikom k dispozícii kňazi, bazilika bude otvorená denne od 7.00 do 12.00 h a od 15.00 do 18.00 h. „Otvorená bude i pre tých veriacich, ktorí sa prídu súkromne pomodliť, no bez toho, aby dochádzalo k zhromažďovaniu ľudí a k porušeniu prísnych hygienických opatrení,“ upozornil Kolenčík. Priame prenosy hlavných omší budú v televízii Lux a v rádiu Lumen. „V sobotu 20. novembra odvysiela omšu v maďarskom jazyku o 11.30 h s hlavným celebrantom, biskupom diecézy v rakúskom Eisenstadte Egidije Ivanom Živkovičom, v priamom prenose RTVS,“ doplnil hovorca.



Novéna v trnavskej bazilike je pripomenutím mimoriadnych historických udalostí slzenia obrazu patrónky mesta Trnavskej Panny Márie, ktoré siahajú do roku 1663. Vtedy bola na jej príhovor Trnava zachránená pred tureckými vojskami, 21. novembra 1710 opäť na jej príhovor prestal v meste pustošiť mor. Obraz Bohorodičky je kópiou ikony z Kostola sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme, ktorú podľa tradície namaľoval evanjelista sv. Lukáš. Podľa nej ho dal v roku 1585 vyhotoviť neskorší ostrihomský arcibiskup František Forgáč po svojom návrate z Ríma do Trnavy. Počas roka je umiestnený v samostatnej barokovej kaplnke gotickej baziliky.