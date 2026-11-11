< sekcia Regióny
Trnavská novéna bude tematicky spätá s jubilejným rokom sv. Františka
Už tradične prenesú na jej začiatku na hlavný oltár baziliky zázračný obraz Bohorodičky, ktorý v minulosti zachránil Trnavu pred viacerými vojnovými a morovými ranami.
Autor TASR
Trnava 11. novembra (TASR) - Tohtoročná Trnavská novéna bude tematicky spätá s jubilejným rokom sv. Františka z Assisi. Otváraciu slávnostnú svätú omšu bude v Bazilike sv. Mikuláša v piatok (13. 11.) celebrovať apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli. Informoval o tom hovorca Trnavskej arcidiecézy Dušan Kolenčík.
Už tradične prenesú na jej začiatku na hlavný oltár baziliky zázračný obraz Bohorodičky, ktorý v minulosti zachránil Trnavu pred viacerými vojnovými a morovými ranami. Počas novény sa budú v bazilike sláviť desiatky svätých omší (o 6.30, 8.00, 10.00, 16.00 a 18.00 h).
Kazateľmi hlavných svätých omší o 18.00 h budú známe osobnosti súčasného cirkevného života na Slovensku a v zahraničí - kňazi i biskupi. „V nedeľu 15. novembra sa o 9.30 h uskutoční slávnostná svätá omša, po ktorej bude nasledovať procesia s milostivým obrazom Panny Márie ulicami mesta Trnava,“ ozrejmil Kolenčík. Hlavným celebrantom a kazateľom tejto svätej omše bude spoletsko-nurský arcibiskup Renato Boccardo.
V sobotu 21. novembra, na záver poslednej svätej omše deväťdňového cirkevného sviatku, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude trnavský arcibiskup Ján Orosch, prenesú milostivý obraz Bohorodičky z hlavného oltára do bočnej kaplnky a zakončia tak Trnavskú novénu.
Obraz Bohorodičky v Bazilike sv. Mikuláša dal podľa viacerých predpokladov namaľovať ostrihomský arcibiskup František Forgáč po svojom návrate v roku 1585 z Ríma do Trnavy. Je kópiou ikony z Kostola sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme. Počas roka je umiestnený v samostatnej barokovej kaplnke gotickej baziliky. Trnavská novéna sa koná na pripomenutie záchrany Trnavy pred tureckými vojskami v roku 1663 a aj pred šírením moru v roku 1710.
Už tradične prenesú na jej začiatku na hlavný oltár baziliky zázračný obraz Bohorodičky, ktorý v minulosti zachránil Trnavu pred viacerými vojnovými a morovými ranami. Počas novény sa budú v bazilike sláviť desiatky svätých omší (o 6.30, 8.00, 10.00, 16.00 a 18.00 h).
Kazateľmi hlavných svätých omší o 18.00 h budú známe osobnosti súčasného cirkevného života na Slovensku a v zahraničí - kňazi i biskupi. „V nedeľu 15. novembra sa o 9.30 h uskutoční slávnostná svätá omša, po ktorej bude nasledovať procesia s milostivým obrazom Panny Márie ulicami mesta Trnava,“ ozrejmil Kolenčík. Hlavným celebrantom a kazateľom tejto svätej omše bude spoletsko-nurský arcibiskup Renato Boccardo.
V sobotu 21. novembra, na záver poslednej svätej omše deväťdňového cirkevného sviatku, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bude trnavský arcibiskup Ján Orosch, prenesú milostivý obraz Bohorodičky z hlavného oltára do bočnej kaplnky a zakončia tak Trnavskú novénu.
Obraz Bohorodičky v Bazilike sv. Mikuláša dal podľa viacerých predpokladov namaľovať ostrihomský arcibiskup František Forgáč po svojom návrate v roku 1585 z Ríma do Trnavy. Je kópiou ikony z Kostola sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme. Počas roka je umiestnený v samostatnej barokovej kaplnke gotickej baziliky. Trnavská novéna sa koná na pripomenutie záchrany Trnavy pred tureckými vojskami v roku 1663 a aj pred šírením moru v roku 1710.