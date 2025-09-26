< sekcia Regióny
Trnavská polícia si posvietila na odťahovky. Čo zistila?

Autor TASR
Trnava 26. septembra (TASR) - Polícia nezistila pri kontrole vozidiel odťahových služieb v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) žiadne porušenia pravidiel cestnej premávky. Policajti preverovali technický stav vozidiel, dodržiavanie maximálnej povolenej hmotnosti, správne upevnenie nákladu či možné znečistenie okolia. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
„Policajti skontrolovali osem vozidiel odťahových služieb a ich vodičov. Pri týchto kontrolách neboli zistené žiadne porušenia pravidiel cestnej premávky,“ priblížili policajti. Celkovo vykonali 65 dychových skúšok a zistili 20 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
„Najčastejšie išlo o prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti, nepoužívanie bezpečnostných pásov, telefonovanie za volantom, nedostatky v technickom stave vozidla či chýbajúce povinné zmluvné poistenie,“ dodala polícia.
