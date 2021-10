Trnava hľadá projektanta, navrhovať bude zmeny na Hospodárskej ulici

Trnava 6. októbra (TASR) – Do dvoch týždňov chce mesto Trnava nájsť projektanta, ktorý pripraví projektovú dopravnú dokumentáciu pre Hospodársku ulicu, kde by mali vzniknúť preferenčné jazdné pásy pre mestskú autobusovú dopravu. Radnica vyhlásila vo vestníku pre verejné obstarávanie výzvu na predkladanie ponúk.



Projektová dokumentácia má podľa zverejnených podmienok vychádzať z pred časom vypracovanej overovacej štúdie k téme. Lehota na podanie ponúk je 19. októbra, mesto počíta s nákladom viac ako 120.000 euro. Hospodárska ulica je jednou z najintenzívnejšie využívaných komunikácií na dopravu vrátane prímestskej a mestskej dopravy, keď ňou prechádza väčšina liniek. Nárastom intenzity dopravy prichádza k pravidelným dopravným zápcham, čo má vplyv aj na dodržiavanie harmonogramov liniek. Preferenčné jazdné pruhy, o ktorých sa hovorí v meste už niekoľko rokov, by mohli pomôcť riešiť problém.