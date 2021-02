Trnavská radnica nezverejňovala dostatočne výsledky vybavenia petícií

Trnava 17. februára (TASR) – Mesto Trnava nepostupovalo v rokoch 2018 až 2020 pri vybavovaní petícií občanov v niektorých ohľadoch v zmysle zákona o sťažnostiach. Informovala o tom hlavná kontrolórka mesta vo svojej správe, ktorú predložila na utorkové (16. 2.) zasadnutie zastupiteľstva. Mesto nezverejnilo výsledky vybavenia petícií vo všetkých prípadoch tak, ako mu stanovuje povinnosť.



Na radnicu bolo v roku 2018 doručených sedem petícií, v roku 2019 šesť a vlani osem. Týkali sa dopravnej situácie, výrubu stromov, životného prostredia, zvýšenia daní či stojísk polopodzemných kontajnerov. Kontrola útvaru hlavného kontrolóra zistila, že na elektronickej úradnej tabuli výsledok vybavenia petície v deviatich prípadoch zo 16, ktoré boli prešetrované podľa zákona o petičnom práve, nebol zverejnený, hoci zákon o petičnom práve to nariaďuje urobiť do desiatich pracovných dní od vybavenia. Na webovom sídle mesta podľa kontrolných zistení v šiestich prípadoch zo 16 bol výsledok vybavenia petície zverejnený v lehote dlhšej ako stanovených desať pracovných dní. Čo sa týka písomného oznámenia výsledku šetrenia petície, v 15 prípadoch bol oznámený do 30 pracovných dní od doručenia petície, čo je v súlade so zákonom.



Kontrolný orgán odporučil radnici vypracovať vnútornú smernicu k vybavovaniu petícií, ktorá by určovala najmä príslušnosť a kompetencie orgánov mesta pri prijímaní, evidencii, prešetrovaní a vybavení petícií a postupy pri vybavovaní petícií - posudzovanie náležitostí, vedenie centrálnej evidencie, vyhotovenie zápisnice o prešetrení, oznámenie o výsledku vybavenia a zverejnenie výsledku.