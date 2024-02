Trnavská radnica pokračuje v prezentácii regulácie parkovania

Trnava 21. februára (TASR) - Trnavská radnica pokračuje v prezentácii systému regulácie statickej dopravy. Najbližšie stretnutie je podľa hovorkyne mesta Veroniky Majtánovej určené pre obyvateľov sídliska Prednádražie. Bude sa konať 27. februára.



"Cieľom je poskytnúť verejnosti informácie súvisiace so zmenami parkovania v riešených lokalitách. Obyvateľom s trvalým pobytom v regulovaných zónach priblížia zástupcovia mesta výhody, ktoré ako rezidenti získavajú, predstavia spôsoby platby parkovného, informovať budú aj o možnostiach parkovania pre návštevy a bude priestor aj na zodpovedanie ďalších otázok súvisiacich s reguláciou v daných lokalitách," uviedla. Doplnila, že regulácia parkovania sa v tejto lokalite spustí až po dokončení zvislého aj vodorovného dopravného značenia. Radnica počíta s letom tohto roka.



Mesto však pred časom avizovalo, že pripravuje zjednodušenie súčasne platného parkovacieho systému. Podmienky by mali prerokovať poslanci mestského zastupiteľstva na aprílovej schôdzi. Namiesto 17 parkovacích zón na sídliskách by mali vzniknúť štyri, zóny rodinných domov budú spoplatnené iba vtedy, ak podliehajú náporu dopravy, zlúčením by mali prejsť aj špecifické zóny C - pri poliklinike a D v centre mesta. Centrálnu zónu A mesto plánuje ponechať.



Proti pôvodnému modelu parkovania má časť Trnavčanov výhrady, iniciovali aj vyhlásenie miestneho referenda za jeho zrušenie, ktoré sa konalo v januári, nebolo však úspešné.