Trnavská radnica sa s dôvodmi pokuty od ÚVO nestotožnila

Trnava 12. júna (TASR) – Mesto Trnava sa nestotožnilo s dôvodmi, za ktoré mu bola v prípade projektu smart križovatiek udelená Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokuta vo výške 5000 eur. Na udelenie pokuty v pondelok upozornili dva menšinové kluby mestského zastupiteľstva. Zistenia sa týkali administratívnej roviny, nemajú povahu nezákonného postupu mesta a porušenia súťažných postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní. Uviedla to vedúca odboru komunikácie trnavskej radnice Zuzana Hrinková Siebenstichová.



ÚVO podľa jej informácií vo vzťahu k dodržaniu princípu transparentnosti identifikoval na strane mesta dva nedostatky - nedostatočný spôsob zachytenia mechanizmu prideľovania bodov za riešenie predložené uchádzačom a zároveň nedostatočnú odbornosť hodnotiacej poroty. Druhá výhrada sa týkala podmienky preukázania odbornej a technickej spôsobilosti uchádzača. Mesto sa s nimi nestotožnilo. "Vnímame udelenie pokuty ako subjektívne. Výsledný výber uchádzača ale nebol spochybnený, naopak bol ÚVO plne akceptovaný," uviedla.



Poslanecké kluby porovnali hodnotu zákazky na realizáciu smart križovatiek v Trnave s krajskými mestami Banská Bystrica a Prešov, kde podobné projekty takisto realizujú. V prepočte na jednu križovatku im vychádza trnavský projekt ako najdrahší. "Všetky tri zákazky realizuje rovnaká firma Alam, s.r.o, jej riaditeľ dopravných systémov Alfonz Lančarič uviedol, že zákazky sú neporovnateľné z hľadiska rozsahu prác aj samotného technologického riešenia," uviedla Hrinková Siebenstichová. To sa odráža aj na cene. "V Trnave realizujeme bezkonkurenčne najväčší projekt v rámci výzvy Moderné technológie I. Trnavský projekt sa týka všetkých svetelných križovatiek, ktoré budú postupne pripojené do systému inteligentného riadenia dopravy - modulu riadenia, ktoré je v rámci realizácie súčasťou SW nadstavby mesta. Dve veľké prejdú kompletnou rekonštrukciou, vrátane výmeny kabeláže, stožiarov a pribudne úplne nová technológia. Pre lepšiu predstavu, cena jednej takejto križovatky v Trnave je približne porovnateľná so sumou za dve menšie v Banskej Bystrici. V Prešove išlo o dva priechody pre chodcov a šesť križovatiek bez stavebných prác," dodal Lančarič.