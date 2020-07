Trnavská radnica stopla tohtoročný participatívny rozpočet

Trnava 17. júla (TASR) – Mesto Trnava stoplo pre tento rok nové kolo participatívneho rozpočtu. Bude realizovať iba projekty, ktoré dostali zelenú vo vlaňajšom hlasovaní Trnavčanov. Pokračovať chce opäť v roku 2021. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



"Vo februári sme spustili piaty ročník participatívneho rozpočtu pre Trnavu. Boli sme zvedaví na nové nápady obyvateľov, ktoré by kvalitu života v meste posunuli opäť o kúsok vyššie. Koronavírus však naše plány v marci zastavil. Pre zákaz organizovania podujatí museli byť zrušené aj stretnutia participatívnych komunít a harmonogram jednotlivých fáz participatívneho rozpočtu bol narušený," uviedla hovorkyňa.



Prioritou radnice bolo, ako dodala, udržať chod samosprávy, riešiť jej financovanie a zabezpečovanie kompetencií a povinností voči obyvateľstvu. Škrty v rozpočte sa dotkli dotácií poskytovaných mestom i niektorých plánovaných investícií. "S optimizmom veríme, že to najhoršie je za nami, do budúcnosti je však treba byť obozretný. Po posúdení všetkých faktorov sa preto mesto Trnava rozhodlo pozastaviť piaty ročník participatívneho rozpočtu a pokračovať v budúcom roku," dodala Majtánová.