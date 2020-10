Trnavská radnica zverejnila výzvu na prihlasovanie sa dobrovoľníkov

Trnava 26. októbra (TASR) – Mesto Trnava zverejnilo výzvu na prihlasovanie sa dobrovoľníkov na pripravované testovanie obyvateľov na COVID-19. Do utorka (27. 10.) do 18. hodiny sa podľa hovorkyne Veroniky Majtánovej môžu prihlásiť záujemcovia o platenú prácu administratívneho pracovníka na registráciu alebo neplatený post dobrovoľníka na pomocné práce.



V dotazníku, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta, si záujemcovia môžu vybrať termín, ktorý im vyhovuje. Pri administratívnych pracovníkoch je však potrebné pracovať kontinuálne vždy všetky tri dni buď prvého testovania v termíne 30. októbra až 1. novembra, alebo druhého od 6. do 8. novembra. Za jeden deň je stanovená odmena 70 eur. Dobrovoľníci na pomocné práce budú pôsobiť bez nároku na odmenu, dostanú za pomoc stravné lístky, môžu si vybrať, či budú pracovať jeden, dva alebo tri dni.



Mesto má podľa Majtánovej určených 39 odberných stanovíšť, na niektorých počíta s viacerými odbernými miestami. „Takže celkový počet by mal byť zhodný s počtom volebných okrskov, teda 55,“ doplnila hovorkyňa s tým, že v tomto čakajú na súhlas ministerstva obrany.