Trnavská regionálna komora zhodnotí na valnom zhromaždení rok 2023

Trnava 11. marca (TASR) - Trnavská regionálna komora (TT RK) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) zhodnotí na valnom zhromaždení v utorok (12. 3.) svoju činnosť za uplynulý rok a predstaví tohtoročné ciele. V súčasnosti má 72 členov, v roku 2024 bude zabezpečovať úlohy, ktoré vychádzajú z jej pôsobnosti danej zákonom a bude sa rovnako zaoberať aktuálnymi otázkami súvisiacimi s činnosťou SOPK. Informovala o tom riaditeľka TT RK Eva Tománková.



"V roku 2023 sme pokračovali v aktivitách, ktoré sa nám osvedčili z minulých rokov. Spolupracovali sme so zástupcami zahraničných veľvyslanectiev sídliacich na Slovensku, s ktorými sme pripravili aktivity na podporu vzájomnej obchodnej spolupráce a úzko sme s nimi spolupracovali i pri príprave obchodných misií do zahraničia," uviedla. Konali sa aktivity na ďalšie vzdelávanie členskej základne, vo výpočte je 82 poskytnutých poradenských a konzultačných služieb, 11 seminárov, ale tiež podpis memoranda o spolupráci medzi tiranskou a trnavskou obchodnou a priemyselnou komorou. TT RK udržiavala kontakty s partnerskými obchodnými komorami, s domácimi partnermi, ako mesto a kraj Trnava, úrad práce, so strednými odbornými a vysokými školami. Konalo sa aj júnové kooperačné podujatie firiem zo strednej a východnej Európy pod záštitou obchodných a priemyselných komôr z miest Baia Mare v Rumunsku, Miškovec a Békešská Čaba v Maďarsku a z Moldavska.



Na rok 2024 chce aktuálne otázky v regióne riešiť cez prácu v odborných sekciách. V TT RK pracujú agropotravinárska sekcia, dopravy, elektrotechnická, výrobcov obranného priemyslu. Podľa plánu aktivít sekcie budú koordinovať záujmy podnikateľskej sféry pri posudzovaní základných koncepčných materiálov štátnych orgánov v ekonomickej oblasti, návrh právnych predpisov a spracovávať vlastné návrhy na riešenie problémov na zlepšenie podnikateľského prostredia a podmienok na rozvoj podnikania. Hlavnou činnosťou bude podpora exportnej politiky.