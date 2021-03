Trnavská samospráva pripravila tri veľkokapacitné očkovacie centrá

Trnava 5. marca (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) organizuje počas soboty (6. 3.) očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v troch svojich veľkokapacitných očkovacích centrách. TASR o tom informovalo komunikačné oddelenie TTSK.



V Trnave sa bude očkovať tretíkrát, očkovacie centrá v Dunajskej Strede a Skalici budú mať premiéru. "V spolupráci s ambulantným personálom v nich bude prvou dávkou vakcíny od spoločnosti AstraZeneca zaočkovaných 4500 ľudí. Momentálne je centrálny prihlasovací formulár otvorený pre pedagogických zamestnancov vo veku od 56 do 70 rokov," informovala samospráva.



Konzultácie a samotné podávanie vakcín budú v réžii ambulantných lekárov a zdravotných sestier, s ktorými kraj spolupracuje. S administráciou a pozorovaním už zaočkovaných budú pomáhať pedagógovia a študenti stredných zdravotníckych škôl. "Očkovanie dostávame bližšie k obyvateľom. Zároveň využijeme kapacity našich stredných zdravotníckych škôl," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.



Krajské očkovacie centrá budú otvorené v sobotu od 8.00 do 18.00 h. V Dunajskej Strede to bude v strednej odbornej škole rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským, v Skalice a Trnave v stredných zdravotníckych školách.



Po prihlásení sa cez centrálny elektronický formulár príde záujemcom potvrdzujúca SMS správa s presným časom plánovaného očkovania. "Teší ma vysoký záujem o očkovanie. Dobrou správou je, že sa dodávky vakcín od firmy AstraZeneca, ktorými očkujeme, majú výrazne zvýšiť na prelome marca a apríla. Ministerstvo zdravotníctva umožní prihlásiť sa na očkovanie širšiemu okruhu ľudí podľa veku tak, ako sme dlhodobo presadzovali. Obyvateľov do 70 rokov budú očkovať kraje a nad 70 rokov nemocnice a polikliniky," doplnil predseda TTSK.