Trnavská spoločnosť TT-IT vyhlásila tender na poskytovateľa IT služieb

Trnava 28. novembra (TASR) - Trnavská mestská spoločnosť TT-IT vyhlásila verejné obstarávanie na poskytovateľa služieb v súvislosti s prevádzkou a údržbou informačných systémov mesta. Zákazka je časovo ohraničená na obdobie od 1. januára 2025 do konca roka 2028 v predpokladanej hodnote 928.144 eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



"Predmetom je poskytovanie služieb (podpory) pre prevádzku a údržbu informačných systémov," spresnil obstarávateľ. Ide napríklad o informačný systém samosprávy, business intelligence systém, dokumentačný informačný systém, geografický informačný systém či portálový informačný systém. Aktivity sa dajú rozčleniť na údržbu licencií dodaného licenčného a aplikačného softvéru, technické zhodnotenie dodaného aplikačného softvéru, hot-line podporu, technickú a metodickú podporu a bezpečnostnú politiku.



Uchádzači môžu predkladať svoje ponuky do 23. decembra do 10.00 h. Kritériom je po splnení súťažných podmienok najnižšia cena. V období rokov 2021 - 2024 poskytuje IT služby spoločnosť Cora Geo.



Obchodná spoločnosť TT-IT so 100-percentnou majetkovou účasťou mesta Trnava začala svoju oficiálnu činnosť 1. júla 2008. Jej cieľom je poskytovanie informačno-komunikačných služieb na zmluvnom základe predovšetkým Mestskému úradu v Trnave, tamojšej mestskej polícii, materským i základným školám a ostatným organizáciám vo sfére vplyvu mesta, ako aj poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou optickej siete Tomnet.