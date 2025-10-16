< sekcia Regióny
Trnavská športová hala bude 22. a 23. októbra patriť seniorom
O atmosféru sa postarajú Pavol Laták, hudobná skupina Keverovci, Veselka s Milanom Zolvíkom či speváčka Jadranka.
Autor TASR
Trnava 16. októbra (TASR) - Mesto Trnava pripravilo pri príležitosti Mesiaca úcty k starším podujatie Dni seniorov. Pätnásty ročník tohto podujatia sa uskutoční 22. a 23. októbra v Mestskej športovej hale. Informovala o tom radnica.
Slávnostné otvorenie je naplánované na stredu 22. októbra o 10.00 h. O atmosféru sa postarajú Pavol Laták, hudobná skupina Keverovci, Veselka s Milanom Zolvíkom či speváčka Jadranka. „Na pódiu sa predstavia aj spevácke súbory Nádej a Jesienka, tanečný súbor Úsmev a svoje celoročné aktivity v priestoroch mestskej športovej haly predstavia denné centrá,“ doplnila samospráva.
Vo štvrtok 23. októbra sa z hlavného pódia rozoznie dychová hudba Vtrio kapely, Modrančanka aj Hergottovci. Program obohatia spevácky súbor Klenovanka a súbor Malženičan. Návštevníci si budú môcť opäť prezrieť práce ďalších denných centier. Popri vystúpeniach sa seniori môžu tešiť aj na ďalšie sprievodné aktivity. Obidva dni podujatia uzavrie tradičná tombola.
