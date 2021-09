Trnavská Street Art Gallery má už svoje prvé diela

Trnava 3. septembra (TASR) – V Trnave pribudli v priebehu zhruba dvoch týždňov prvé diela budúcej pouličnej galérie, ktorými chce radnica oživiť verejný priestor. Na tvorbe celkových deviatich muralov na stenách školy na Mozartovej ulici, na garážach na Limbovej ulici či protihlukovej bariére na Špačinskej ceste a ďalších miestach pracovali tvorcovia z Francúzska, Švajčiarska, Belgicka, Maďarska i domáci autori. S výsledkom úvodného ročníka Street Art Gallery je riaditeľ Street Art Festivalu Tomáš Lukačka , ktorý s mestom na projekte spolupracuje, viac ako spokojný.uviedol pre TASR. Mesto s projektom počíta aj na budúce roky. Potvrdil to i primátor Peter Bročka, podľa ktorého je street art jedna z plánovaných foriem podpory súčasného umenia vo verejnom priestore Trnavy.Mestský kurátor Adrián Kobetič doplnil, že vytypovaných plôch v Trnave na budúce roky festivalu je viacero, ide predovšetkým o periférne časti mesta, ktoré sú v kontexte s daným typom umenia.uviedol s tým, že už v priebehu festivalu sa mu ozvalo niekoľko desiatok Trnavčanov s tipom či ponukou voľnej plochy.dodal.Podľa Mateja Jurana z mestského kultúrneho strediska umelci vopred s organizátormi Street Art Festivalu svoje námety konzultovali.povedal.Najdlhšiu 24-metrovú stenu maľoval maďarský umelec Fat Heat, kde umiestnil koláž rôznych tvárí. Francúzsky tandem Cat 1 a Jace oživili trafostanicu na Beethovenovej ulici, Belgičan Nils Wastegard namaľoval na fasádu školy s rozmermi 10 krát 8 metrov tvár muža, susediaca patrila Švajčiarovi Art of Bustovi a jeho 'cartoon' postavičkám.upozornil Juran. Na ďalších plochách pracovali trnavskí tvorcovia, fungujúci pod menami Špendlo, Da Linka, Dias, Dian, Okay, Bisar, Monk, Ulmo, Cetys, Aero, Furt a Roek.dodal Juran.