Trnavská súkromná škola BESST bude v sobotu testovať

Trnava 4. decembra (TASR) – Trnavská Anglicko/slovenská bilingválna škola BESST počíta s tým, že sa zapojí do pilotného testovania žiakov, zamestnancov a rodičov a bude môcť od pondelka 7. decembra následne otvoriť aj prezenčné vyučovanie pre žiakov 2. stupňa a študentov gymnázia. Potvrdil to pre TASR manažér školy Juraj Tichý.



Povedal, že doteraz záujem o testovanie prejavilo vyše 50 percent týchto žiakov. "Testovanie sa bude konať v sobotu 5. decembra od 9. do 12. hodiny," doplnil Tichý. Škola počíta so súbežným online a prezenčným vyučovaním. Ide o školu, o ktorej médiá priniesli informácie, že ju navštevujú aj dcéry premiéra Igora Matoviča (OĽANO).