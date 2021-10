Trnavská UCM a združenie pre značkové výrobky pokračujú v spolupráci

Trnava 13. októbra (TASR) - Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV) a Fakulta masmediálnej komunikácie (FMK) Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave pokračujú po vlaňajšku aj v tomto akademickom roku v spolupráci. Budúcim slovenským marketérom má partnerstvo sprostredkovať praktické skúsenosti z prístupu zavedených medzinárodných značiek. Informoval o tom výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher.



Rozhodnutie vstúpiť do projektu podľa vyjadrenia projektového manažéra združenia Romana Šterbáka súvisí s 25. výročím vzniku SZZV. „Naším cieľom je naplniť jedno z hlavných poslaní značiek, a to prispieť k udržateľnému rozvoju spoločnosti,“ vysvetlil motiváciu spolupráce. V rámci kooperácie budú manažéri značiek známych na slovenskom trhu v rámci predmetu marketingový manažment študentom prvých ročníkov FMK prednášať na viaceré témy a poskytovať aj mentoring. Poznatky z oblasti zodpovedného podnikania si tak rozšíri viac ako 120 študentov, ktorí budú na uvedené témy vypracovávať aj projekty či seminárne práce. Tri víťazné projekty je SZZV pripravené odmeniť



„Študenti získajú hlavne praktické skúsenosti, ktoré môžu využiť počas štúdia, no hlavne po jeho ukončení. Do spolupráce sa zapojili spoločnosti Danone, Henkel L'Oreal, Mondeléz, Nestlé či Unilever,“ doplnil Tuchscher.



Podľa dekanky FMK Ľudmily Čábyovej otázkam využitia zeleného marketingu, cirkulárnej ekonomiky či trvalo udržateľného rozvoja sa FMK venuje dlhodobo, keďže si uvedomuje dôležitosť ich správnej implementácie do praxe. „Preto vítame pokračovanie spolupráce so SZZV a veríme, že spoločnou aktivitou pomôžeme ich lepšiemu využitiu v podnikateľskom prostredí,“ uviedla.



SZZV je dobrovoľné združenie výrobcov a distribútorov rýchloobrátkových značkových výrobkov v oblastiach, ktoré ovplyvňujú výrobu, uvedenie na trh, distribúciu a predaj značkových výrobkov na Slovensku. SZZV vzniklo v roku 1996, zastupuje spoločnosti s viac ako 8000 zamestnancami a obratom viac ako poldruha miliardy eur.