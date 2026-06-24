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Trnavská univerzita hostí konferenciu o výchove charakteru
Účastníkmi sú predstavitelia výskumu a vzdelávania z inštitúcií, ako Harvardská univerzita, Centrum pre charakter a cnosti pri Birminghamskej univerzite a Hongkonská univerzita.
Autor TASR
Trnava 24. júna (TASR) - Na Trnavskej univerzite v Trnave sa v stredu začala medzinárodná konferencia Knowledge - Action Gap in Character Development, ktorú organizuje Európska asociácia pre charakter a cnosť, potrvá do 26. júna. Po Madride, Ríme a Viedni sa podujatie tento rok presunulo na Slovensko a privádza odborníkov z 22 krajín sveta. Univerzita o tom informovala na svojom webe.
Súčasťou odborného programu sú prezentácie výsledkov medzinárodného výskumného projektu TEPACE z rokov 2024 až 2026, ktorý skúma postoje rodičov a učiteľov k začleneniu formovania charakteru do školského vzdelávania. Výskum realizovaný vo viacerých európskych krajinách podľa organizátorov poukazuje na silnú spoločenskú podporu tejto témy naprieč zapojenými štátmi.
Dôležitou súčasťou podujatia je predstavenie medzinárodného dokumentu Trnavská deklarácia o výchove charakteru, ale aj panelová diskusia o možnostiach implementácie výchovy charakteru do vzdelávacích politík, viac ako 50 odborných príspevkov a praktické workshopy.
Účastníkmi sú predstavitelia výskumu a vzdelávania z inštitúcií, ako Harvardská univerzita, Centrum pre charakter a cnosti pri Birminghamskej univerzite a Hongkonská univerzita. Zúčastňujú sa na nej aj zástupcovia vzdelávacích organizácií zo Singapuru a Spojeného kráľovstva, ako aj odborníci považovaní vo svojich krajinách za autority v oblasti výchovy charakteru.
Ako uviedla univerzita, organizovanie konferencie v Trnave je výsledkom dlhodobej spolupráce akademikov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity s významnými európskymi inštitúciami pôsobiacimi v tejto oblasti. Fakulta sa zároveň podieľala na prebiehajúcej reforme štátneho vzdelávacieho programu, pre ktorú bola vypracovaná aj koncepcia výchovy charakteru.
Súčasťou odborného programu sú prezentácie výsledkov medzinárodného výskumného projektu TEPACE z rokov 2024 až 2026, ktorý skúma postoje rodičov a učiteľov k začleneniu formovania charakteru do školského vzdelávania. Výskum realizovaný vo viacerých európskych krajinách podľa organizátorov poukazuje na silnú spoločenskú podporu tejto témy naprieč zapojenými štátmi.
Dôležitou súčasťou podujatia je predstavenie medzinárodného dokumentu Trnavská deklarácia o výchove charakteru, ale aj panelová diskusia o možnostiach implementácie výchovy charakteru do vzdelávacích politík, viac ako 50 odborných príspevkov a praktické workshopy.
Účastníkmi sú predstavitelia výskumu a vzdelávania z inštitúcií, ako Harvardská univerzita, Centrum pre charakter a cnosti pri Birminghamskej univerzite a Hongkonská univerzita. Zúčastňujú sa na nej aj zástupcovia vzdelávacích organizácií zo Singapuru a Spojeného kráľovstva, ako aj odborníci považovaní vo svojich krajinách za autority v oblasti výchovy charakteru.
Ako uviedla univerzita, organizovanie konferencie v Trnave je výsledkom dlhodobej spolupráce akademikov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity s významnými európskymi inštitúciami pôsobiacimi v tejto oblasti. Fakulta sa zároveň podieľala na prebiehajúcej reforme štátneho vzdelávacieho programu, pre ktorú bola vypracovaná aj koncepcia výchovy charakteru.