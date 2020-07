Trnavská univerzita modernizuje počas prázdnin svoj internát

Trnava 18. júla (TASR) – Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave sa počas prázdnin začala s druhou etapou modernizácie svojho internátu. Do konca augusta za zhruba 120.000 eur zrevitalizuje jedno poschodie študentského domova na Námestí Jozefa Herdu. Informovala o tom vedúca oddelenia práce s verejnosťou Jana Štefánková.



Prioritne ide o výmenu nábytku a dverí na izbách, vymaľovanie priestorov, výmenu podlahovej krytiny. V nasledujúcom období má univerzita zámer adaptovať na študentský domov i časť priestorov, ktoré slúžia v súčasnosti ako kancelárie. Pre túto etapu má už pripravenú vizualizáciu.



Kapacita študentského domova UCM v Trnave je 224 miest, priestory štvrtého a piateho poschodia objektu začali plniť funkciu internátu od vzniku univerzity v roku 1997. "Dovtedy to bola ubytovňa. Čiastková rekonštrukcia bola v roku 2010, len minimálna obmena nábytku či chladničiek sa robila priebežne, podľa nevyhnutnej potreby," uviedla Štefánková.



Až v priebehu rokov 2019 a 2020 škola pristúpila k úplnej obnove internátnych priestorov, a to "v duchu hesla, ktorým sa riadi nové vedenie UCM - Dajme študentovi, čo mu patrí. Investovaním vlastných finančných prostriedkov potvrdilo odhodlanie budovať modernú akademickú inštitúciu nielen po stránke vzdelávania, ale aj servisu a podmienok, ktoré študentom ponúkame," doplnila Štefánková. V ďalšom období škola plánuje modernizovať a rekonštruovať ďalšie priestory univerzity a internátu, okrem iných priestory pre voľnočasovú, záujmovú, umeleckú a športovú činnosť študentov.