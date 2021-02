Trnavská univerzita otvorila virtuálny Týždeň otvorených dverí

Trnava 8. februára (TASR) - V čase pandémie pripravila Trnavská univerzita (TU) svoj týždeň otvorených dverí (TOD) vo virtuálnom priestore. Začal sa v pondelok a potrvá do piatka 12. februára, keď sa postupne na ňom predstavia jednotlivé fakulty TU. Informoval o tom Matúš Demko z oddelenia pre marketing a PR TU.



Pondelkový štart TOD patrí Filozofickej fakulte (FF) TU, v utorok (9. 2.) to bude Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce (FZaSP) TU, po nej pedagogická fakulta (PdF), teologická fakulta so sídlom v Bratislave a v závere týždňa sa predstaví potenciálnym vysokoškolákom Právnická fakulta (PF) TU.



"Súčasťou programu je najmä online komunikácia medzi univerzitou a uchádzačmi o štúdium, ktorá prebieha prostredníctvom sociálnych sietí alebo konferenčných aplikácií. Každá fakulta sa predstaví svojím krátkym videom, v ktorých budúcich študentov TU sprevádzajú dekani fakúlt, umožňujú im nahliadnuť do budov a poskytujú informácie o možnostiach štúdia," uviedol Demko. Fakulty sa do TOD snažili zapojiť aj osobitými aktivitami. „Napríklad FF pripravila sériu popularizačných prednášok z histórie, archeológie, politológie, psychológie či sociológie i zľavu na prihlášku podanú ešte v pondelok. PdF predstaví svoje katedry a počas celého týždňa nechýba súťaž o univerzitné mikiny," doplnil.



TU bola založená v roku 1635, jej činnosť bola obnovená v roku 1992. Je víťazom Národnej ceny SR za kvalitu a od roku 2019 je oprávnená používať označenie výskumná univerzita. Na piatich fakultách sa v súčasnosti vzdeláva takmer 5000 študentov, v jej novodobej histórii získalo vysokoškolské vzdelanie viac ako 32.000 absolventov.