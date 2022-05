Trnavská univerzita participuje na projekte eliminácie rakoviny krčka

Trnava 26. mája (TASR) - Inštitút pre globálne zdravie a epidemiológiu Trnavskej univerzity (TU) je slovenským koordinátorom pilotného výskumného medzinárodného projektu zameraného na elimináciu výskytu rakoviny krčka maternice. Podľa prorektora TU Mareka Majdana je určený pre ženy vo veku od 19 do 64 rokov v marginalizovaných skupinách a pre zamestnankyne väčších zamestnávateľov. Trvať bude do februára 2024.



Cieľom projektu Prescrip-Tec je pilotná implementácia inovatívneho a účinného skríningového programu karcinómu krčka maternice prostredníctvom samotestov na prítomnosť ľudského papilómavírusu (HPV) a analýza faktorov, ktoré podporujú zapojenie žien do takéhoto skríningu. Výskumný projekt koordinuje Medicínske centrum Univerzity v Groningene v Holandsku a zapojené sú popri Slovensku aj Bangladéš, India a Uganda. S trnavským inštitútom spolupracujú ďalšie pracoviská TU, a tiež Liga proti rakovine a príspevková organizácia Zdravé regióny, podporu má aj od ministerstva zdravotníctva. Ich spoločným zámerom je prispieť k zefektívneniu existujúceho skríningového programu na Slovensku a v konečnom dôsledku k eliminácii karcinómu krčka maternice.



"Na Slovensku chceme osloviť okolo 8000 žien," povedal Majdan, ktorý je koordinátorom projektu za TU a člen výkonného výboru konzorcia projektu. Ide podľa jeho slov o inovatívny skríning, v rámci ktorého si žena môže urobiť vyšetrenie sama samoodberovými testami v pohodlí domova. Testy detegujú prítomnosť vysokorizikových typov vírusu HPV, ktoré sú zodpovedné za takmer 99 percent všetkých prípadov karcinómu krčka maternice. "Oproti bežiacemu skríningu založenom na cytologickom vyšetrení gynekológom je tento spôsob menej invazívny a v mnohých ohľadoch pre ženu menej zaťažujúci, keď si odber môže žena vykonať v dôvernom prostredí," uviedol Majdan. Podľa neho by takýto typ vyšetrenia mohol zaručiť vyššiu účasť žien, ako pri národnom skríningu. "Na Slovensku sa ich zúčastňuje menej, aké sú očakávania," konštatoval.



V prípade žien v ucelených pracovných kolektívoch u veľkých zamestnávateľov chcú viesť vzdelávaciu kampaň a poprosiť ženy o účasť. V marginalizovaných skupinách prostredníctvom siete asistentov podpory zdravia realizovali už sériu osvetových akcií v 25 komunitách. "Okrem toho, že otestujeme inovatívny typ testu, sa snažíme vyskúšať aj inovatívny prístup k skríningu. To znamená, ak je zacielený a pracuje sa s konkrétnymi skupinami, prináša efekt vo vyššej účasti," informoval. Poznatky by mohli pre nasledujúce národné skríningy doniesť podľa neho veľmi cenné dáta.



Rakovina krčka maternice je v súčasnosti štvrtým najčastejším nádorovým ochorením u žien na svete, a to aj napriek tomu, že tomuto ochoreniu je možné do veľkej miery predchádzať prostredníctvom vakcinačných a skríningových programov.