Trnavská univerzita pripravila investičné projekty za 20 mil. eur

Trnava 16. januára (TASR) - Trnavská univerzita (TU) v Trnave má pripravené investičné projekty v objeme takmer 20 miliónov eur. Nemá však k dispozícii ich finančné krytie, vysokým školám sa po zmenách vo vedení ministerstva školstva nepodarilo vrátiť financovanie na úroveň, ktorá by školám umožnila ich primeraný rozvoj a prestala spôsobovať výrazné deficity v rozpočtoch. Konštatoval to v hodnotení vlaňajšieho roka rektor TU René Bílik.



Nateraz sa neodštartovala ani uvažovaná integrácia TU s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave. "Vzhľadom na parametre výzvy z plánu obnovy, určenej na krytie nákladov spojených s takýmto procesom, sme sa nateraz nemohli do výzvy zapojiť, a to aj napriek pozitívnemu vzťahu oboch univerzít k tomuto zámeru," uviedol rektor.



Univerzita si v roku 2022 pripomínala 30 rokov od svojho obnovenia. Súčasne to bol podľa Bílika rok, keď sa po predchádzajúcom období epidémie vrátil do priestorov univerzity študentský život a mohli obnoviť prezenčné vyučovanie a všetky študentské aktivity. Ako súčasť osláv výročia udelila TU čestný doktorát rektorovi Semmelweisovej univerzity v Budapešti, kardiológovi Bélovi Merkelymu.



"Podstatnú časť roka nám potom vyplnili práce na radikálnej inovácii počtu, skladby a obsahu študijných programov a budovanie vlastného funkčného vnútorného systému kvality poskytovania študijných programov. V závere sme požiadali Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo o posúdenie súladu svojho vnútorného systému kvality so štandardmi agentúry. Vnímame to ako významný krok na ceste k zvyšovaniu kvality poskytovaného vzdelávania," opísal rektor.



Rovnako sa TU zúčastnila na periodickom hodnotení výsledkov vedeckovýskumnej činnosti, výsledky ukazujú na výraznú pozíciu univerzity vo vybraných oblastiach humanitných a spoločenských vied, predovšetkým pedagogických, historických, právnych, v oblasti vizuálneho umenia a teórie o ňom i v oblasti teológie a sociálnej práce. Univerzita je členom jediného oficiálne registrovaného konzorcia univerzít na Slovensku – Konzorcia slovenských univerzít U10+ a aktuálne rokuje o členstve v medzinárodnom konzorciu univerzít. V polovici marca čaká TU aj voľba nového rektora.



Na úrovni stavebných povolení má škola pripravené projekty rekonštrukcie historickej budovy Adalbertina a výstavby kongresovej auly, čo však bude závisieť od získania prostriedkov.



V závere roka mala TU 5289 študentov, čo je najvyšší počet od roku 2017.