Trnavská univerzita sa chystá na rekonštrukciu Adalbertina

Trnava 27. júna (TASR) - Trnavská univerzita (TU) v Trnave realizuje postupné kroky k plánovanej rekonštrukcii jednej zo svojich historických budov. Adalbertinum - Burzu sv. Vojtecha na Halenárskej ulici čaká celková obnova, ktorá ju zmení na moderné centrum vzdelávania a výskumu. Aktuálne podľa Ľubomíra Krišicu, ktorý sa na rektoráte TU venuje investíciám, zabezpečujú vyjadrenia dotknutých organizácií na vydanie stavebného povolenia.



Univerzita plánuje dobudovať všetky horizontálne a vertikálne nosné konštrukcie, vymeniť okná a dvere, opraviť podlahy a omietky. Budova dostane novú fasádu, pribudne trafostanica a počíta sa aj s novými parkovacími plochami. "Celá infraštruktúra Adalbertina bude spĺňať požiadavky na bezpečnú a modernú prevádzku kvalitnej súčasnej vysokej školy," uviedol.



TU v súčasnosti hľadá možnosti získania finančných prostriedkov a čaká na výzvy, cez ktoré by sa o ne mohla uchádzať. "Samotná obnova sa predpokladá v rozmedzí troch rokov," uviedol Krišica pre TASR.



Nové Adalbertinum bude mať priestory pre výučbu a administratívu, ale aj doposiaľ chýbajúce výťahy, výstavnú galériu a technické zázemie. "Nebude chýbať ani univerzitná materská škôlka, špičkové molekulárno-imunologické laboratórium so zázemím, predovšetkým biobanka a baroková záhrada," doplnil. Novú strechu dostal objekt v rokoch 2019 až 2020.



Adalbertinum je súčasťou národnej kultúrnej pamiatky, historických budov Trnavskej univerzity, založenej v roku 1635. Seminár sv. Vojtecha nechal postaviť ostrihomský arcibiskup a zakladateľ TU Peter Pázmaň. Slúžil ako konvikt pre štipendistov a sociálne slabších študentov. Po odchode TU slúžil na školské účely, aj v 20. storočí v ňom bola základná škola. Delimitáciou štátneho majetku v roku 2002 budovu priradili mestu Trnava. Mestské zastupiteľstvo Trnavy schválilo v závere roka 2016 predaj Adalbertina za symbolické euro a objekt sa vrátil späť do vlastníctva TU.