Trnavská univerzita si pripomenula 30. výročie svojho obnovenia

Trnava 19. septembra (TASR) – Trnavská univerzita (TU) v Trnave si na pondelkovom otvorení akademického roka pripomenula 30. výročie svojho obnovenia. Po bohoslužbe Veni Sancte v Katedrále sv. Jána Krstiteľa sa uskutočnila slávnostná akadémia, v rámci ktorej odzneli príhovory a zdravice jej predstaviteľov a pozvaných hostí. Rektor René Bílik odovzdal pamätné medaily viacerým osobnostiam za prínos a osobný vklad pre TU. Informoval o tom Matúš Demko z oddelenia pre marketing a PR univerzity.



Trnavská univerzita bola založená v roku 1635 a fungovala v Trnave do roku 1777, keď ju dekrétom cisárovnej Márie Terézie preložili do Budína. Jej históriu i prítomnosť priblížil nový dokumentárny film Malý Cambridge. V súčasnosti na piatich fakultách TU študuje takmer 5000 študentov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, pričom v aktuálnom akademickom roku je to najviac za uplynulých šesť rokov. V novodobej histórii TU od roku 1992 získalo vysokoškolské vzdelanie viac ako 32.000 absolventov.



Pri príležitosti otvorenia v poradí 31. akademického roka a výročia obnovenia TU udelil rektor medaily bývalému primátorovi Trnavy, čestnému doktorovi TU Štefanovi Bošnákovi, členom správnej rady TU Štefanovi Schmidtovi, Františkovi Halmešovi a Timotejovi Minarovičovi a Jozefovi Viskupičovi, predsedovi Trnavského samosprávneho kraja. Za vynikajúce výsledky v odbornej, vedeckej a výskumnej činnosti si diplomy odnieslo 11 študentov.