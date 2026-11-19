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Trnavská univerzita slávnostne otvorí novú aulu a kongresové centrum
História miesta vedľa právnickej fakulty siaha do roku 1925, keď sa v kine - vtedy pod názvom biograf Rádio - premietali prvé filmy.
Autor TASR
Trnava 19. novembra (TASR) - Trnavská univerzita v Trnave slávnostne otvorí novú aulu a kongresové centrum, multifunkčný priestor určený pre vzdelávacie a vedecké podujatia. Podujatie sa uskutoční v utorok 24. novembra. TASR o tom informovala Kristína Grendová z Trnavskej univerzity.
„Výstavba objektu bola realizovaná vďaka finančnej podpore z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktoré získalo Konzorcium trnavských univerzít,“ priblížila Grendová. V rámci plánu obnovy ide o zdroje EÚ.
Aula a kongresové centrum podľa jej slov poskytnú moderné zázemie pre organizáciu akademických slávností, odborných konferencií, vedeckých seminárov a medzinárodných stretnutí.
História miesta vedľa právnickej fakulty siaha do roku 1925, keď sa v kine - vtedy pod názvom biograf Rádio - premietali prvé filmy. Neskôr ho premenovali na Kino Sloboda.
„Výstavba objektu bola realizovaná vďaka finančnej podpore z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktoré získalo Konzorcium trnavských univerzít,“ priblížila Grendová. V rámci plánu obnovy ide o zdroje EÚ.
Aula a kongresové centrum podľa jej slov poskytnú moderné zázemie pre organizáciu akademických slávností, odborných konferencií, vedeckých seminárov a medzinárodných stretnutí.
História miesta vedľa právnickej fakulty siaha do roku 1925, keď sa v kine - vtedy pod názvom biograf Rádio - premietali prvé filmy. Neskôr ho premenovali na Kino Sloboda.