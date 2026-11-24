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Trnavská univerzita slávnostne otvorila novú aulu a kongresové centrum
Investíciu financovali z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR zo zdrojov Európskej únie (EÚ) v kombinácii s vlastnými zdrojmi Trnavskej univerzity.
Autor TASR
Trnava 24. novembra (TASR) - Trnavská univerzita (TRUNI) v Trnave v utorok slávnostne otvorila novú aulu a kongresové centrum na Rázusovej ulici. Nové priestory sú určené na vzdelávacie, vedecké a spoločenské podujatia. Budova má kapacitu 244 miest a bude slúžiť predovšetkým na výučbu, ale aj na prednášky, semináre, akademické slávnosti, promócie či odborné konferencie. Univerzita o tom informovala na sociálnej sieti.
Súčasťou vybavenia je ozvučovací systém, videoprojekcia, vzduchotechnika a klimatizácia. Aulu presvetľuje strešný svetlík. „Nové priestory predstavujú významnú investíciu do rozvoja vysokoškolského vzdelávania a vedeckovýskumnej infraštruktúry v Trnave,“ ozrejmili z univerzity.
Stavba vznikla na mieste bývalého kina Rádio, neskôr premenovaného na kino Sloboda, ktoré bolo prvou účelovou budovou kina v Trnave. Pri príprave projektu bolo potrebné rešpektovať požiadavky Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Zachovaná preto musela byť podoba prednej časti objektu vrátane pôvodného výrazu fasády a sedlovej strechy.
Podľa informácií zverejnených na webe TRUNI projektová dokumentácia vznikla už v roku 2002. Univerzita ju obnovila v roku 2022 a stavebné povolenie získala v októbri 2024. Prípravu a realizáciu skomplikovali podzemné elektrické vedenia v tesnej blízkosti budovy. Keďže ich prekládka nebola možná, museli upraviť technické riešenie zakladania stavby. Zhotoviteľom je spoločnosť DAG SLOVAKIA, stavbu napokon dokončil v predpokladanom termíne.
Investíciu financovali z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR zo zdrojov Európskej únie (EÚ) v kombinácii s vlastnými zdrojmi Trnavskej univerzity. Podľa TRUNI ide o investíciu do rozvoja vysokoškolského vzdelávania a vedeckovýskumnej infraštruktúry, ktorá má podporiť aj medzinárodnú spoluprácu. Na otvorení sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva školstva pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera.
Univerzita zároveň pripravuje ďalšie investície. Patrí medzi ne výmena okien na budove na Paulínskej ulici, rekonštrukcia elektroinštalácie na Priemyselnej ulici či úpravy priestorov budovy Adalbertinum. Pripravuje aj rekonštrukciu strechy Právnickej fakulty a projekt laboratórií pre Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce.
Súčasťou vybavenia je ozvučovací systém, videoprojekcia, vzduchotechnika a klimatizácia. Aulu presvetľuje strešný svetlík. „Nové priestory predstavujú významnú investíciu do rozvoja vysokoškolského vzdelávania a vedeckovýskumnej infraštruktúry v Trnave,“ ozrejmili z univerzity.
Stavba vznikla na mieste bývalého kina Rádio, neskôr premenovaného na kino Sloboda, ktoré bolo prvou účelovou budovou kina v Trnave. Pri príprave projektu bolo potrebné rešpektovať požiadavky Krajského pamiatkového úradu v Trnave. Zachovaná preto musela byť podoba prednej časti objektu vrátane pôvodného výrazu fasády a sedlovej strechy.
Podľa informácií zverejnených na webe TRUNI projektová dokumentácia vznikla už v roku 2002. Univerzita ju obnovila v roku 2022 a stavebné povolenie získala v októbri 2024. Prípravu a realizáciu skomplikovali podzemné elektrické vedenia v tesnej blízkosti budovy. Keďže ich prekládka nebola možná, museli upraviť technické riešenie zakladania stavby. Zhotoviteľom je spoločnosť DAG SLOVAKIA, stavbu napokon dokončil v predpokladanom termíne.
Investíciu financovali z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR zo zdrojov Európskej únie (EÚ) v kombinácii s vlastnými zdrojmi Trnavskej univerzity. Podľa TRUNI ide o investíciu do rozvoja vysokoškolského vzdelávania a vedeckovýskumnej infraštruktúry, ktorá má podporiť aj medzinárodnú spoluprácu. Na otvorení sa zúčastnil aj štátny tajomník ministerstva školstva pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera.
Univerzita zároveň pripravuje ďalšie investície. Patrí medzi ne výmena okien na budove na Paulínskej ulici, rekonštrukcia elektroinštalácie na Priemyselnej ulici či úpravy priestorov budovy Adalbertinum. Pripravuje aj rekonštrukciu strechy Právnickej fakulty a projekt laboratórií pre Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce.