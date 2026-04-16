< sekcia Regióny
Trnavská univerzita udelila čestný doktorát profesorovi B. Chmelíkovi
Autor TASR
Trnava 16. apríla (TASR) - Trnavská univerzita v Trnave udelila vo štvrtok titul doctor honoris causa profesorovi Bohumilovi Chmelíkovi. Slávnostný akt sa uskutočnil v Aule Pazmaneum. TASR o udelení titulu informovala Kristína Grendová z marketingového oddelenia univerzity.
„Udelením titulu doctor honoris causa si Trnavská univerzita uctila osobnosť, ktorá významným spôsobom prispela k rozvoju zdravotníctva, akademického vzdelávania, verejnej správy, kultúry a občianskej spoločnosti,” priblížila Grendová. Podľa akademickej obce je Chmelík neodmysliteľne spätý s mestom Trnava aj so samotnou univerzitou.
Chmelík sa narodil 12. augusta 1938 v Trnave. Na Palackého univerzite v Olomouci vyštudoval stomatológiu. Počas svojej kariéry pôsobil aj ako riaditeľ trnavskej nemocnice. V rokoch 1992 - 1994 bol poslancom Národnej rady SR a zastával funkciu predsedu parlamentného výboru pre zdravotníctvo a sociálne veci.
Na Trnavskej univerzite sa podieľal na budovaní Katedry zdravotníckeho manažmentu, ktorú viedol do roku 2006. V roku 2003 bol vymenovaný za profesora v odbore verejné zdravotníctvo. Okrem akademickej a vedeckej činnosti je aktívny aj vo verejnom živote.
V roku 2004 získal Cenu mesta Trnava. Je autorom viacerých zbierok poézie a divadelnej hry venovanej sochárovi Jánovi Koniarkovi. Je členom redakčnej rady univerzitného časopisu Universitas Tyrnaviensis.
