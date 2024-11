Trnavské divadlo a námestie ožili spomienkami na Nežnú revolúciu

Trnava 17. novembra (TASR) - Balkón Divadla J. Palárika, Trojičné námestie i mestská veža v Trnave ožili v nedeľu podvečer spomienkami na Nežnú revolúciu. Multimediálnym večerom Pocta slobode vyvrcholil celomesačný program, ktorý pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie pripravil Trnavský samosprávny kraj (TTSK) a jej kultúrne inštitúcie.



Divadelný balkón sa stal miestom pre generačný rozhovor vnučky so starým otcom, ktorého stvárnil jeden z hlavných rečníkov novembrových udalostí Vladimír Oktavec. Do skladačky rozhovorov na balkóne priebežne zapadali aj ďalšie momenty večera. Divadelné scénky pomyselne rozdelila na kapitoly hudba. V rámci večera sa rozsvietila aj mestská veža, kde sa premietal desaťminútový dokument, zobrazujúci autentické zábery z roku 1989 v Trnave.



Špeciálny zostrih z Nežnej revolúcie pripravilo občianske združenie Post Bellum, ktoré propaguje a ochraňuje ľudské práva a demokraciu. "Pripravili sme dokument priamo z revolučných udalostí v Trnave, s prestrihmi na atmosféru v iných mestách. Máme zábery aj z revolučného vlaku, ktorý sa vtedy vypravil z Bratislavy až do Košíc," predstavila dokument Sandra Polovková z Post Bellum.



Podujatie Pocta slobode pripravilo Zaži v Trnave - mestské kultúrne stredisko spolu s TTSK a Nádvorím - priestorom súčasnej kultúry. "Po 35 rokoch od revolúcie je potrebné sa pre slobodu spájať, uvedomovať si ju, chrániť a vytyčovať jej jasné kontúry, aby sa nedala ohýbať," skonštatovali organizátori.