Trnavské divadlo cestuje s dvoma predstaveniami do Španielska

Trnava 3. novembra (TASR) - Divadlo Jána Palárika (DJP) v Trnave vycestuje 6. novembra s dvomi inscenáciami do španielskej Malagy. Španielski diváci si budú môcť pozrieť inscenáciu Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút v slovenčine so španielskymi titulkami a tiež pôvodnú rozprávku Ako sa hus vyparádia v španielskom jazyku. Trnavčania odohrajú spolu štyri predstavenia. Informovala o tom PR DJP Katarína Čučková.



DJP je zapojené do programov Erasmus+ ako hosťovská inštitúcia pre študentov, absolventov ale aj docentov vysokých umeleckých škôl. "Naším prvým a stálym partnerom je Escuela Superior de Arte Dramático (Vysoká škola dramatických umení) v španielskej Malage. Po viacerých úspešných stážach sme od vedenia tejto vysokej školy dostali pozvanie prezentovať našu prácu, ako aj ponuku týchto stáží v divadle ESAD," povedala Zuzana Hurová, koordinátorka medzinárodných projektov divadla.



DJP pravidelne hosťuje v okolitých mestách a krajoch, ako aj v susedných krajinách, no počas pandémie bolo nútené cestovanie obmedziť. Aj preto privítalo možnosť hosťovať v Španielsku, kde sa predstaví prvýkrát. Na zájazd vycestuje sedem hercov a šesť pracovníkov technického úseku.



Divadlo vybralo z repertoáru najvhodnejšie predstavenia pre mladého diváka z hľadiska formátu i obsahu. "Predstavenie Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút je ako stvorené pre študentov, keďže zábavným spôsobom predstavuje život a dielo najznámejšieho dramatika Williama Shakespeara. K predstaveniu sme pripravili titulky v španielskom jazyku, no tešíme sa, že sa naši herci Branislav Mosný, Martin Kochan, Tomáš Vravník a Martin Križan sa z vlastnej iniciatívy chcú niekoľko dôležitých replík naučiť aj po španielsky," doplnila Hurová.



Rozprávka Ako sa hus vyparádila je určená pre deti od troch rokov. Je veľmi komunikatívna a jej dej je vyrozprávaný aj prostredníctvom pestrých bábok a chytľavých piesní. "Myslíme si, že tieto inscenačné prvky sú dostatočne zaujímavé, atraktívne a univerzálne aj pre deti v Španielsku a pomôžu nám popasovať sa s jazykovou bariérou. Rozprávka je ponúkaná španielskym škôlkam a základným školám a sme milo prekvapení ich vysokému záujmu. Žiaci si ho budú môcť vychutnať v ich rodnom jazyku, teda v španielčine v podaní našej herečky Petry Blesákovej a hosťujúcich herečiek Vanesy Hagyungovej a Sidónie Féderovej," prezradila Hurová, ktorá zároveň učí hercov po španielsky.