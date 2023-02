Trnavské divadlo uvádza Búrlivé výšiny s D. Droppovou a M. Beniakom

Trnava 7. februára (TASR) – Adaptáciu románu Emily Brontëovej Búrlivé výšiny uvedie v premiére trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP) v piatok (10. 2.). Inscenácia je jedným z vrcholov jeho 49. sezóny zameranej na klasiku a klasikov, autorom dramatizácie a režisérom inscenácie je Marián Amsler. V titulných úlohách sa predstavia nové herecké tváre súboru Dana Droppová a Matúš Beniak. Informovala o tom PR DJP Katarína Čučková.



"Búrlivé výšiny sú výnimočné tým, že sú síce dielom ženskej romantickej literatúry, ale nehovoria o láske vo svetlých farbách. Je to temný príbeh Catherine a Heathcliffa o zradenej, ubolenej láske, ktorá sa zmení na túžbu po pomste. Kladie otázku, čoho všetkého je schopný človek so zlomeným srdcom," uviedla dramaturgička Lucia Mihálová. Trnavskí tvorcovia na rozdiel od známych filmových adaptácií prinášajú kompletné dielo, ktoré zasahuje viacero generácií. "Je pre nás dôležité nezobrazovať iba príbeh Heathcliffa, ktorý sa rozhodol pre nešťastnú lásku strpčovať život všetkým naokolo, ale ponúkame aj príbeh ďalších, ktorí sa musia vyrovnať s kliatbou Heathcliffovej nenávisti," doplnila.



Scénografke a kostýmovej výtvarníčke Mariji Havran sa podarilo preniesť na scénu nielen typickú prírodnú scenériu anglických vresovísk s kopcami, ktoré prerastajú panstvo Búrlivé výšiny, ale aj všadeprítomný dážď a búrky. V predstavení zaznie hudba českého skladateľa Ivana Achera. Diváci budú môcť nahliadnuť hlbšie do vnútorného sveta protagonistov aj vďaka paralelným pohybovo- štylizovaným scénam choreografa Lukáša Bobalika. V inscenácii účinkuje takmer celý herecký súbor, Tomáš Vravník, Tatiana Kulíšková, Martin Hronský, Petra Blesáková, Michal Jánoš, Braňo Mosný, Miroslav Beňuš, Martin Kochan, Martin Križan a Vladimír Jedľovský. Autorom výtvarného návrhu plagátu inscenácie je výtvarník a pedagóg Roman Gajdoš. "Ako predlohu som pre architektúru Heathcliffovho sídla zvolil Batesov motel z filmu Alfreda Hitchcocka Psycho. Sadizmus, s akým hlavné postavy oboch príbehov konajú, i ich chorobné pripútanie k sídlu sa mi zdali značne vzájomne prepojené," povedal.