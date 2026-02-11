< sekcia Regióny
Trnavské fašiangy ponúknu v sobotu sprievod maškár i pochovávanie basy
V priestoroch radnice budú tvorivé dielne, kde si deti aj rodičia budú môcť vyrobiť vlastnú masku na tvár a pripraviť sa na sprievod.
Autor TASR
Trnava 11. februára (TASR) - Centrum Trnavy bude v sobotu 14. februára plné hudby, vône a veselých masiek. Popoludní sa v rámci podujatia Trnavské fašiangy uskutoční sprievod maškár i pochovávanie basy. Informovalo o tom Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko.
Sviatočný ruch sa začne už od 10.00 h. „Stánky rozvoňajú zabíjačkové dobroty od majstra mäsiara a Hlavnú ulicu rozozvučia tóny ľudovej hudby,“ priblížili z mestského kultúrneho strediska. O dobrú náladu sa postarajú ľudové hudby Trnafčan a Spevákovci.
V priestoroch radnice budú tvorivé dielne, kde si deti aj rodičia budú môcť vyrobiť vlastnú masku na tvár a pripraviť sa na sprievod. „O 14.00 h odštartuje fašangovicu Dychový orchester Nová Dubnica. Od 15.00 h sa na pódiu predstavia detské folklórne súbory Trnavček, Drienka a univerzitný folklórny súbor Trnafčan,“ doplnili.
Potom sa Hlavnou ulicou vydá sprievod Maškár. „Vrcholom dňa bude o 16.00 h tradičné pochovávanie basy v podaní folklórnej skupiny Verešvaran a dychovej hudby Verešvaranka,“ dodali.
Sviatočný ruch sa začne už od 10.00 h. „Stánky rozvoňajú zabíjačkové dobroty od majstra mäsiara a Hlavnú ulicu rozozvučia tóny ľudovej hudby,“ priblížili z mestského kultúrneho strediska. O dobrú náladu sa postarajú ľudové hudby Trnafčan a Spevákovci.
V priestoroch radnice budú tvorivé dielne, kde si deti aj rodičia budú môcť vyrobiť vlastnú masku na tvár a pripraviť sa na sprievod. „O 14.00 h odštartuje fašangovicu Dychový orchester Nová Dubnica. Od 15.00 h sa na pódiu predstavia detské folklórne súbory Trnavček, Drienka a univerzitný folklórny súbor Trnafčan,“ doplnili.
Potom sa Hlavnou ulicou vydá sprievod Maškár. „Vrcholom dňa bude o 16.00 h tradičné pochovávanie basy v podaní folklórnej skupiny Verešvaran a dychovej hudby Verešvaranka,“ dodali.