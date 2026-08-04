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Trnavské kúpaliská sú počas horúčav otvorené o hodinu dlhšie

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Lukáš Mužla

Verejnosť sa môže v Trnave počas horúčav schladiť okrem kúpalísk, hmlových zariadení, miest s pitnou vodou a fontán aj v hľadisku tamojšieho zimného štadióna.

Autor TASR
Trnava 4. augusta (TASR) - Trnavské mestské kúpaliská v Kamennom mlyne a na Družbe sú počas aktuálnych extrémnych horúčav otvorené dlhšie. Otvárací čas je do 6. augusta predĺžený o hodinu. Kúpaliská sa zatvoria o 20.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.

Verejnosť sa môže v Trnave počas horúčav schladiť okrem kúpalísk, hmlových zariadení, miest s pitnou vodou a fontán aj v hľadisku tamojšieho zimného štadióna. Štadión je otvorený vždy od 10.00 do 19.00 h vrátane víkendov.

Slovensko zasiahla v týchto dňoch druhá letná vlna horúčav. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre viaceré oblasti počas popoludňajších hodín tretí stupeň výstrah pred vysokými teplotami.
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