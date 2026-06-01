Trnavské kúpalisko Castiglione na Družbe otvorilo kúpaciu sezónu
Úsporu nákladov má priniesť aj nová technológia vykurovania.
Autor TASR
Trnava 1. júna (TASR) - Mestské kúpalisko Castiglione na trnavskom sídlisku Družba otvorilo v pondelok kúpaciu sezónu. Informovalo o tom mesto Trnava s tým, že cenník vstupného ostal nezmenený.
Okrem pravidelnej údržby zrealizovala Správa majetku mesta Trnava na začiatku tohto roka aj výmenu starej strojovne za modernú technológiu. Úsporu nákladov má priniesť aj nová technológia vykurovania.
Vybudovali sa i nové rozvody vody, nová elektroinštalácia, nainštaloval sa nový doskový výmenník tepla a osvetlenie v strojovni. Náklady na rekonštrukciu boli takmer 225.000 eur s DPH.
