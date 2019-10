Trnavské múzeum vystaví archeologické nálezy z nelegálnej činnosti

Trnava 23. októbra (TASR) – Výstavka skonfiškovaných archeologických nálezov z nelegálnej činnosti bude súčasťou prednášky Archeologické dedičstvo, ktorú pripravuje Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave. Podujatie sa uskutoční v rámci akcií Medzinárodného dňa archeológie v utorok 29. októbra. Informoval o tom archeológ múzea Andrej Sabov.



"Archeológ Krajského pamiatkového úradu Trnava Matúš Sládok bude hovoriť o tom, čo považujeme za archeologické dedičstvo a akými spôsobmi ho treba chrániť. Zameria sa na spôsoby jeho poškodzovania nelegálnou činnosťou a ako môžu k jeho ochrane prispieť jednotlivci," uviedol Sabov.



Múzeum sa rozhodlo pri tejto príležitosti prezentovať časť predmetov, ktoré boli zabavené jednému hľadačovi z územia Trnavského kraja. "Bude to prvá takáto výstava archeologických nálezov získaných pri nelegálnej činnosti na Slovensku," upozornil Sabov. Muž sa jej venoval niekoľko rokov, skonfiškovaná zbierka obsahuje takmer 1400 predmetov. "Vystavíme niekoľko desiatok – kolekcia obsahuje pravekú kamennú industriu, stredoveké železné nástroje, veľa antických i stredovekých mincí, množstvo drobných kovových predmetov," uviedol archeológ múzea. Po odhalení páchateľa boli zabavené predmety zapožičané do ZsM v Trnave, v súčasnosti je pred podpisom zmluva o ich prevode do jeho správy. "Výstavku plánujeme ponechať ešte nejaký čas," doplnil Sabov.