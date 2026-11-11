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Trnavské námestie ozdobí stromček z Hrnčiaroviec nad Parnou
Advent v Trnave odštartuje 27. novembra na Námestí SNP alegorickým sprievodom obrovských anjelských bábok.
Autor TASR
Trnava 11. novembra (TASR) - Trojičné námestie v Trnave bude zdobiť vianočný stromček z Hrnčiaroviec nad Parnou. Jeho prevoz si vo štvrtok (12. 11.) vyžiada dočasnú uzáveru časti Štefánikovej ulice od Františkánskej ulice po námestie. Slávnostné otvorenie adventných trhov je naplánované na piatok 27. novembra o 17.30 h. TASR o tom informovala hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.
Dočasná uzávera časti Štefánikovej ulice je naplánovaná vo štvrtok od polnoci do približne 16.00 h. „Samospráva prosí vodičov o rešpektovanie prenosného dopravného značenia. Na Štefánikovej sa v uvedenom čase nebude dať parkovať, aby sa predišlo riziku poškodenia vozidiel pri prejazde nadrozmerného nákladu,“ zdôraznila Majtánová.
Advent v Trnave odštartuje 27. novembra na Námestí SNP alegorickým sprievodom obrovských anjelských bábok. Anjeli v úvode rozsvietia 175 ručne vyrábaných hviezd, ktoré pochádzajú z remeselnej manufaktúry v Sasku. Za sprievodu Dychového orchestra Nová Dubnica sa vydajú smerom na Trojičné námestie, informovalo mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave.
Vianočný stromček na námestí sa rozsvieti spolu so zvukmi stoviek zvončekov medzi návštevníkmi. Slávnostný večer bude pokračovať koncertom speváckeho zboru Cantilena. Vianočné trhy potrvajú do 22. decembra. Na Trojičnom námestí sa vystriedajú domáci hudobníci aj zahraniční hostia. Aj tento rok môžu návštevníci trhov podporiť charitatívne organizácie a neziskové združenia prostredníctvom Pohárikov dobrých skutkov.
Svätý Mikuláš dorazí na Námestie sv. Mikuláša v sobotu 5. decembra o 17.15 h. V Kostole sv. Jakuba sú pripravené štyri adventné koncerty. Od 18. do 20. decembra sa Námestie sv. Mikuláša vráti do minulosti vďaka Stredovekým adventným trhom.
Dočasná uzávera časti Štefánikovej ulice je naplánovaná vo štvrtok od polnoci do približne 16.00 h. „Samospráva prosí vodičov o rešpektovanie prenosného dopravného značenia. Na Štefánikovej sa v uvedenom čase nebude dať parkovať, aby sa predišlo riziku poškodenia vozidiel pri prejazde nadrozmerného nákladu,“ zdôraznila Majtánová.
Advent v Trnave odštartuje 27. novembra na Námestí SNP alegorickým sprievodom obrovských anjelských bábok. Anjeli v úvode rozsvietia 175 ručne vyrábaných hviezd, ktoré pochádzajú z remeselnej manufaktúry v Sasku. Za sprievodu Dychového orchestra Nová Dubnica sa vydajú smerom na Trojičné námestie, informovalo mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave.
Vianočný stromček na námestí sa rozsvieti spolu so zvukmi stoviek zvončekov medzi návštevníkmi. Slávnostný večer bude pokračovať koncertom speváckeho zboru Cantilena. Vianočné trhy potrvajú do 22. decembra. Na Trojičnom námestí sa vystriedajú domáci hudobníci aj zahraniční hostia. Aj tento rok môžu návštevníci trhov podporiť charitatívne organizácie a neziskové združenia prostredníctvom Pohárikov dobrých skutkov.
Svätý Mikuláš dorazí na Námestie sv. Mikuláša v sobotu 5. decembra o 17.15 h. V Kostole sv. Jakuba sú pripravené štyri adventné koncerty. Od 18. do 20. decembra sa Námestie sv. Mikuláša vráti do minulosti vďaka Stredovekým adventným trhom.