Trnavské námestie sa premení na dejisko Stredovekých adventných trhov

Trnava 8. decembra (TASR) - Námestie sv. Mikuláša v Trnave sa od piatka 13. decembra premení na dejisko Stredovekých adventných trhov. Potrvajú do nedele 15. decembra. Program doplní Trnavské osvetové stredisko (TOS), ktoré sídli v blízkosti námestia v stredovekom meštianskom dome. TASR o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism Alexander Prostinák.



Pod Bazilikou sv. Mikuláša, tesne za mestskými hradbami, bude možné vidieť remeselníkov pri práci s kožou, látkami či pri výrobe sviečok z roztopeného vosku. Pre deti bude pripravený zvierací dvor a stredoveké rozprávkové vystúpenia. "Osobne mám najradšej sledovanie výroby sviečok z roztopeného vosku, rád si pochutím na čerstvo vyrobenej oblátke nad ohňom a je krásne sledovať, ako si deti píšu vianočný pozdrav husacím perom a atramentom," priblížil Prostinák.



Podujatia obohatí aj TOS, ktoré v priestoroch stredovekého meštianskeho sídla predstaví kultúrny program s hudobnými vystúpeniami, tanečnou svetelnou šou a tradičnými vianočnými pokrmami. Vianočná edícia Trnavského rínku sa 14. decembra po niekoľkých rokoch vráti aj do synagógy.



Predvianočné trhy v Trnave majú bohatú históriu, ktorá siaha až do prvej polovice 15. storočia, keď ich povolil Žigmund Luxemburský. "Odvtedy spájajú dlhoročné tradície s jedinečnou atmosférou historického centra Trnavy, čím každoročne lákajú návštevníkov zo širokého okolia," doplnil Prostinák.