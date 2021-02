VIDEO: Trnavské očkovacie centrum začalo s očkovaním učiteľov

Trnava 20. februára (TASR) – Trnavský samosprávny kraj otvoril v sobotu svoje prvé veľkokapacitné očkovacie centrum v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Trnave. Ambulantní lekári a sestry od rána podávajú vakcíny od AstraZeneca pedagógom všetkých škôl v kraji do 55 rokov veku. Počas víkendu sú pripravení zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 celkovo 3000 učiteľov.povedal predseda kraja Jozef Viskupič.Krajská samospráva má ambíciu vytvoriť postupne desať očkovacích centier v rámci celého kraja.povedal Viskupič. Podľa jeho slov prístup k očkovaniu majú všetci pedagogickí zamestnanci materských, základných a stredných škôl do 55 rokov bez ohľadu na zriaďovateľa.Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) potvrdil, že počas uplynulého víkendu a nasledujúceho týždňa mal rezort k dispozícii celkovo 21.700 vakcín, ktoré boli prerozdelené do 16 vakcinačných centier.povedal Gröhling.Záujem o očkovanie zo strany učiteľov druhého stupňa základných škôl a stredných škôl je podľa ministra enormný.informoval Gröhling. Prihlásení náhradníci sú podľa jeho slov už registrovaní a nemusia sa prehlasovať. Minister upozorňuje, že systém je zatiaľ určený len pre učiteľov do 55 rokov veku, pretože v súčasnosti nie je potvrdená dodávka vakcín od Phizeru alebo Moderny.