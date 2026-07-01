< sekcia Regióny
Trnavské organové dni ponúknu počas leta osem koncertov
Počas koncertných večerov zaznejú v Trnave diela významných európskych skladateľov v podaní umelcov zo Slovenska, Talianska, Nemecka, Poľska a Spojených štátov amerických.
Autor TASR
Trnava 1. júla (TASR) - Medzinárodný festival Trnavské organové dni ponúkne aj tento rok sériu koncertov domácich a zahraničných interpretov. Jeho 31. ročník sa začne v nedeľu (5. 7.) a potrvá do 13. septembra. Počas ôsmich koncertných večerov zaznejú v Trnave diela významných európskych skladateľov v podaní umelcov zo Slovenska, Talianska, Nemecka, Poľska a Spojených štátov amerických. Informovala o tom Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava tourism.
Festival sa tradične koná v Bazilike sv. Mikuláša. Otvárací koncert bude venovaný sviatku svätých Cyrila a Metoda. Predstaví sa Cirkevno-hudobný spolok pri Bazilike sv. Mikuláša pod vedením dirigenta Danieleho Ruzziera spolu s talianskym organistom Nicolm Sarim.
Úvodný večer bude mať zároveň charitatívny rozmer. Výťažok zo vstupného bude venovaný na reštaurovanie neogotickej vitráže svätej Cecílie, patrónky hudby, ktorá sa nachádza na organovom chóre baziliky. Zobrazenie svätej Cecílie z tejto vitráže sa stalo predlohou ilustrácie v Jednotnom katolíckom spevníku, ktorého autorom je Mikuláš Schneider-Trnavský.
Počas ďalších festivalových večerov sa predstavia taliansky organista Enrico Zanovello, nemecký interpret Björn O. Wiede, slovenskí umelci Kristína Koneval, Stanislav Tichý a Matúš Maraček, huslista Miloš Valent s organistom Stanislavom Šurinom, poľský virtuóz Jan Bokszczanin aj americký organista David Di Fiore. Program ponúkne diela od baroka až po romantizmus a predstaví rozmanité podoby európskej organovej tvorby.
Organizátorom festivalu je Bachova spoločnosť na Slovensku v spolupráci s mestom Trnava. Počas augusta dôjde k presunu programu z dôvodu rekonštrukcie elektrických rozvodov v bazilike. Počas augusta sa tak uskutočnia len dva koncerty, jeden v evanjelickom kostole.
Festival sa tradične koná v Bazilike sv. Mikuláša. Otvárací koncert bude venovaný sviatku svätých Cyrila a Metoda. Predstaví sa Cirkevno-hudobný spolok pri Bazilike sv. Mikuláša pod vedením dirigenta Danieleho Ruzziera spolu s talianskym organistom Nicolm Sarim.
Úvodný večer bude mať zároveň charitatívny rozmer. Výťažok zo vstupného bude venovaný na reštaurovanie neogotickej vitráže svätej Cecílie, patrónky hudby, ktorá sa nachádza na organovom chóre baziliky. Zobrazenie svätej Cecílie z tejto vitráže sa stalo predlohou ilustrácie v Jednotnom katolíckom spevníku, ktorého autorom je Mikuláš Schneider-Trnavský.
Počas ďalších festivalových večerov sa predstavia taliansky organista Enrico Zanovello, nemecký interpret Björn O. Wiede, slovenskí umelci Kristína Koneval, Stanislav Tichý a Matúš Maraček, huslista Miloš Valent s organistom Stanislavom Šurinom, poľský virtuóz Jan Bokszczanin aj americký organista David Di Fiore. Program ponúkne diela od baroka až po romantizmus a predstaví rozmanité podoby európskej organovej tvorby.
Organizátorom festivalu je Bachova spoločnosť na Slovensku v spolupráci s mestom Trnava. Počas augusta dôjde k presunu programu z dôvodu rekonštrukcie elektrických rozvodov v bazilike. Počas augusta sa tak uskutočnia len dva koncerty, jeden v evanjelickom kostole.