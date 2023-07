Festival Trnavské organové dni pozýva na sedem nedeľných koncertov

Trnava 27. júla (TASR) - V poradí 28. ročník medzinárodného festivalu Trnavské organové dni sa začne v nedeľu 30. júla v trnavskej Bazilike sv. Mikuláša. Do 10. septembra odznie na jej organoch spolu sedem koncertov významných zahraničných interpretov. Otvorí ho nemecký organista Thomas Cornelius, pôsobiaci ako titulárny organista Labskej filharmónie v Hamburgu. Uviedol zakladateľ a dramaturg festivalu Stanislav Šurin.



Koncerty sa budú konať každú nedeľu, vystúpia umelci z Nemecka, Španielska, Poľska či Rakúska. Slovenskú organovú hudbu bude zastupovať Rímskokatolícky cirkevno-hudobný spolok pri Bazilike sv. Mikuláša, ktorý sa každoročne na festivale prezentuje. Tento rok sa spolu s ním ako sólista predstaví nemecký organista Johannes Goetz. "Som veľmi rád, že sa nám darí pritiahnuť do Trnavy tie najväčšie hviezdy organovej hudby. Aj v tomto roku sme sa snažili navrhnúť program tak, aby si návštevníci odniesli čo najsilnejší hudobný zážitok. Trnavské organové dni organizujeme už takmer tri desaťročia, počas ktorých sme do Trnavy priniesli viac ako 170 koncertov," uviedol Šurin.



Hlavným organizátorom festivalu je Bachova spoločnosť na Slovensku, spoluorganizátormi mesto Trnava, Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism, Štátny archív v Trnave a Farský úrad sv. Mikuláša Trnava-mesto. Festival finančne podporilo mesto Trnava, Trnavský samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy SR, Poľský inštitút v Bratislave a Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva v Bratislave.