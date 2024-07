Trnavské organové dni privítajú umelcov zo Slovenska i zahraničia

Trnava 28. júla (TASR) - V Bazilike sv. Mikuláša v Trnave sa v nedeľu o 20.00 h začína 29. ročník medzinárodného festivalu Trnavské organové dni. Jednotlivé koncerty sa budú konať každú nedeľu až do 8. septembra. Organizátormi sú mesto Trnava, Bachova spoločnosť na Slovensku a Región Trnava.



Skladby v podaní slovenských i zahraničných umelcov zaznejú na historických organoch Baziliky sv. Mikuláša vrátane najstaršieho zachovaného trnavského organu, takzvaného organového pozitívu Valentina Arnolda z roku 1783. "Trnavské organové dni sú prvé a zároveň jediné hudobno-kultúrne podujatie svojho druhu, ktoré sa v Trnave koná pravidelne každý rok prevažne v auguste. Organový festival sa snaží oživiť umenie improvizácie a oboznámiť s týmto fenoménom i poslucháčsku verejnosť," uviedli organizátori.



Ako pripomenuli, medzinárodný festival organovej hudby sa koná od roku 1996 a každý rok víta popredných organistov z celého sveta. "Bazilika sv. Mikuláša, kde sa organové koncerty konajú, má mimoriadne bohatú hudobnú tradíciu previazanú s menom a so životom národného umelca Mikuláša Schneidera-Trnavského. Ten po svojom návrate do Trnavy zo štúdií prijal miesto regenschoriho a stal sa interpretom viacerých významných sakrálnych skladieb," doplnili organizátori.