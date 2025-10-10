< sekcia Regióny
Trnavské osvetové stredisko otvorí výstavu fotografií
Trnava 10. októbra (TASR) - Vo výstavnom priestore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave otvoria v piatok podvečer výstavu fotografií a výtvarných diel. Venovaná je fotografovi Viliamovi Procházkovi a výtvarníčke Zuzane Špirkovej. TASR o tom informovala Milada Kotlebová z Trnavského osvetového strediska.
„Výstavnú kolekciu, ktorú tvorí 33 fotografií a 21 výtvarných diel, majú možnosť vidieť návštevníci Trnavského osvetového strediska do 19. decembra 2025,“ priblížila Kotlebová. Otvorenie výstavy sa uskutoční v piatok o 17.00 h.
Trnavčan Procházka sa začal fotografovaniu venovať v období, keď si založil rodinu. Fotoaparátom zaznamenával na kinofilm dovolenky, rodinu, známych. K fotografii sa vrátil s príchodom digitálnej techniky, zapojil sa aj do viacerých súťaží. „Uprednostňujem čiernobielu fotografiu, ktorá podľa mňa najlepšie vystihuje atmosféru okamihu,“ ozrejmil.
Procházkova tvorba sa podľa kurátora výstavy Petra Lančariča pohybuje medzi dokumentom a experimentom. „Vyviera zo street fotografie, no ťažiskom je portrét, ktorý vzniká v pohybe mesta. Autor scénu neriadi - hľadá moment, keď sa pohľad stretne s pohľadom,“ doplnil.
Lekárka Špirková sa výtvarnému umeniu venuje od detstva. „Únik k maľovaniu považujem nielen za oddych, meditáciu, ale hlavne výzvu k dokonalejšiemu pochopeniu maľby ako takej. Vždy som hľadala rôzne spôsoby zachytenia esteticky výnimočného okamihu na plátno, keď sa podarí, ten pocit z vydareného je neopakovateľný,“ priblížila.
Autorka svoju tvorbu prezentovala na viacerých výstavách. „Špirková lieči nielen v ordinácii, ale svojimi obrazmi aj na výstavách a aj reprodukciami vlastných diel v kalendároch, ktoré vydáva od roku 2017,“ doplnil kurátor výstavy výtvarných diel Milan Rašla.
