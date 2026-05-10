Trnavské osvetové stredisko otvorilo výstavu fotografií Chrenkovcov
Autor TASR
Trnava 10. mája (TASR) - Trnavské osvetové stredisko (TOS) otvorilo v závere apríla v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského výstavu fotografií manželov Marty a Vladimíra Chrenkovcom z Trnavy. TASR o tom informovala Milada Kotlebová z TOS.
Výstava fotografií Výber z tvorby je súčasťou projektu KreaTiviTa 2026. Výstavnú kolekciu, ktorú tvorí 62 farebných a čiernobielych fotografií, majú možnosť vidieť návštevníci TOS do konca mája.
Chrenko začal fotografovať ako 14-ročný s otcovým kinofilmovým fotoaparátom. Okrem fotografie sa v minulosti začal aktívne venovať aj audiovizuálnej tvorbe. „Od roku 2003 sa venuje intenzívne umeleckej fotografii,“ dodala Koltebová. Získal viacero ocenení.
V jeho tvorbe dominuje makrofotografia. „Zvečňuje hlavne hmyz, vtáky, ale aj architektonické detaily a štruktúry. Svojím objektívom zaznamenáva krajinárske scenérie, venuje sa aj portrétom, aktom, ale nájdeme aj koláž a reportáž,“ doplnila.
Chrenkovú sprevádzalo fotografovanie od mladosti. Navštevovala s manželom súťažné i nesúťažné výstavy fotografií najskôr pasívne, no fotografia jej učarovala natoľko, že sa tejto záľube začala venovať aktívnejšie.
„Viac ako 15 rokov sa zúčastňuje na výstavách a súťažiach amatérskych fotografov, kde získala viaceré ocenenia a jej fotografie zdobia mnohé domovy,“ ozrejmila Kotlebová s tým, že Chrenkovej tvorba sa najčastejšie sústreďuje na miesta, ktoré ju spájajú s jej životom, na krajinu, kvety, ktoré pre ňu symbolizujú krásu, krehkosť a zároveň silu prírody.
