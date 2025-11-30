Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trnavské osvetové stredisko vyhlásilo súťaž Trnavský objektív

Ilustračná fotografia Foto: TASR

Fotografie je potrebné doručiť v pevnom (kartónovom) obale, ktorý je označený menom a priezviskom, do Trnavského osvetového strediska do 4. marca 2026.

Trnava 30. novembra (TASR) - Trnavské osvetové stredisko vyhlásilo 56. ročník regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavský objektív 2026, ktorá je základným kolom celoštátnej súťaže a výstavy AMFO 2026. Informovalo o tom na svojom webe.

Do súťaže sa môže zapojiť každý neprofesionálny fotograf z okresov Trnava, Piešťany, Hlohovec a študenti stredných a vysokých škôl s prechodným pobytom v regióne. Nie je možné súťažiť súčasne v dvoch alebo vo viacerých regiónoch. Odporúčaná téma pre tento ročník je „sloboda“.

Fotografie je potrebné doručiť v pevnom (kartónovom) obale, ktorý je označený menom a priezviskom, do Trnavského osvetového strediska do 4. marca 2026. Predbežný termín vernisáže fotografií je stanovený na 9. apríla 2026 v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave.

Trnavský objektív je základným kolom súťaže, z ktorého sa postupuje do krajskej a celoštátnej súťaže AMFO. Trnavské osvetové stredisko prostredníctvom súťaže vyhľadáva a podporuje nové talenty z radov detí, mládeže a dospelých a oceňuje ich umelecké snaženie.
