Trnavské podujatie Májový kvet sa uskutoční na Trojičnom námestí

Trnava 29. apríla (TASR) - Podujatie Májový kvet 2022 premení Trojičné námestie na obrovský pestrý kvetinový záhon. Centrum Trnavy rozkvitne nespočetným množstvom letničiek, trvaliek, okrasných drevín, zeleninových sadeníc a voňavých bylín. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



V rámci podujatia nájdu návštevníci na námestí kvetinový trh. "Na ňom budú desiatky predajných miest s tradičným sortimentom, ako sú kvety, planty, priesady, kríky, stromčeky, bylinky, kaktusy, skalničky, okrasné dreviny, sukulenty alebo mäsožravé rastliny," uviedla Majtánová.



K dispozícii bude aj doplnkový sortiment. "Ten bude v podobe drevených výrobkov a hračiek, ale aj rôznych iných ručne vyrábaných výrobkov, záhradkárske potreby, sušené kvety či med a včelárske produkty," doplnila hovorkyňa mesta.



Podujatie sa uskutoční od štvrtka 19. mája do nedele 22. mája od 8.00 do 18.00 h. Návštevníci so záľubou tvoriť môžu naplno využiť svoje ruky a hmat na workshopoch v piatok, sobotu a nedeľu o 14.00 a 15.30 h. Každý deň o 17.00 h je na programe hudobný koncert, v piatok o 10.00 h bude kvetinový sprievod a v sobotu a nedeľu o 14.00 h je pre deti pripravené divadlo Kráľovstvo na Povale.