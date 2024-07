Trnavské poslanecké kluby kritizujú zvýšenie zadlženia mesta

Trnava 2. júla (TASR) - Menšinové poslanecké kluby mestského zastupiteľstva Trnava pre každého a Trnava nás spája kritizujú zvýšenie úverového zaťaženia mesta. Radnica reagovala, že schválením úverového rámca v objeme desať miliónov eur sa úverové zaťaženie zvýši len krátkodobo, keďže mnohé investície budú napokon prefinancované cez eurofondy.



"My sme hlasovali proti tomu, aby sa mesto zaťažilo ďalším úverom. Nie z toho dôvodu, že by sme nesúhlasili s projektami, ktoré tam boli. Upozornili sme na to, že keby sme hlasovali samostatne, s niektorými projektami nemáme problém," povedal mestský poslanec Branislav Baroš s tým, že v minulosti dostali prísľub, že mesto bude o plánovaných zmenách rozpočtu diskutovať s predsedami poslaneckých klubov. "K takémuto niečomu vôbec pred schválením tohto úveru nedošlo," zdôraznil.



Radnica reagovala, že úverové zaťaženie mesta je nízke. "V konečnom dôsledku prinesie tento úver najmä vyššiu bezpečnosť v meste, lepšie podmienky pre školákov a škôlkarov a kvalitnejšie verejné priestory pre nás všetkých. Mnohé z týchto investícií prefinancujeme cez eurofondy," uviedla pre TASR hovorkyňa mesta Veronika Majtánová. Poukázala na to, že poslanecké kluby sú zastúpené v mestskej rade aj vo finančnej komisii a na diskusiách k rozpočtu sa teda zúčastnili.



Dva menšinové poslanecké kluby na pondelkovej (1. 7.) tlačovej konferencii okrem iného kritizovali aj schválenie nákupu pozemku v lokalite Prednádražie - depo i okolnosti súvisiace s plánovaným zrušením materskej školy na Narcisovej ulici, kde má "vyrásť" nové zariadenie sociálnych služieb pre seniorov.



Mesto priblížilo, že táto materská škola má v súčasnosti iba dve triedy. "Môže prijať maximálne 44 detí a nachádza sa vo Vajslovej doline, kde žijú prevažne starší obyvatelia. V súčasnosti ju navštevuje iba 14 detí z tejto lokality a štyri miesta sú voľné," dodala Majtánová s tým, že v lokalitách, kde je detí veľa, samospráva kapacity navyšuje.