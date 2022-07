Trnavské re-use centrum Back2Life už rok učí žiť udržateľnejšie

Trnava 4. júla (TASR) - Počas prvého roka fungovania re-use centra Back2Life v Trnave na Bottovej ulici si našlo nový domov takmer 11.700 vecí. Tie poskytli obyvatelia a následne si ich za symbolické sumy zakúpili ďalší záujemcovia. Ceny tovarov sa pohybujú od 50 centov do maximálne 8 eur. Informovala o tom Zuzana Krenyitzká, manažérka komunikácie spoločnosti FCC.



Do re-use centra môžu obyvatelia priniesť zachovalé zariadenie a vybavenie domácností, ručné náradie, športové potreby, hračky, knihy, CD, platne, umelecké predmety, dekorácie do domácnosti, hudobné nástroje, hodiny, detské kočíky, autosedačky, postieľky, ale aj kabelky, kufre a tašky. Okrem osobnej návštevy zákazníkov si obľubu získala webová stránka projektu, na ktorej si klienti môžu veci rezervovať. Až 86 percent celkových tržieb tvorili veci, ktoré si zákazníci vopred rezervovali na stránke a len 14 percent si vybrali priamo v centre bez rezervácie. Celkový počet položiek evidovaných na stránke bol takmer 16.500.



Centrum otvorila spoločnosť vlani v spolupráci s mestom Trnava, ktoré podporilo aj vybudovanie zdieľanej dielne - priestoru, ktorý v sebe prepája komunitu, princípy cirkulárnej ekonomiky, vzdelávanie a ochranu životného prostredia. Časť prostriedkov z re-use centra použilo mesto aj na zelené opatrenia vrátane výsadby stromov.



"Zodpovednosť k životnému prostrediu a trvalá udržateľnosť sú kľúčovými hodnotami našej skupiny. Sme veľmi radi, že naše predpoklady o úspešnosti projektu sa naplnili a po roku fungovania Back2Life môžeme re-use centrum hodnotiť ako veľmi úspešný a populárny projekt, ktorý má budúcnosť. Učí ľudí žiť udržateľnejšie, pomáha meniť nákupné zvyklosti a prináša radosť a dobrý pocit, že vec, ktorú už doma nepotrebujeme, netreba hneď vyhodiť, takmer vždy poteší ešte niekoho iného," dodala Krenyitzká.