Trnavské stredisko sprístupnilo výstavu s názvom Hodvábna cesta
Autor TASR
Trnava 30. augusta (TASR) - Návštevníci nájdu vo výstavnom priestore Domu hudby Mikuláša Schneidera Trnavského v Trnave výstavu výtvarných diel a fotografií Marianny Bubánovej s názvom Hodvábna cesta. TASR o tom informovala Milada Kotlebová z Trnavského osvetového strediska s tým, že autorka vytvorila od roku 2005 viac ako 2000 diel maľovaných na hodvábe.
Autorkine šatky, šále, blúzky, hodvábne modely šiat i obrazy sa nachádzajú v štátoch po celom svete. „Jej šatky venovali tenistky zo Slovenského tenisového zväzu svojim spoluhráčkam na mnohých fedcupových turnajoch. Mesto Trnava taktiež obdarovalo svojich hostí pri príležitosti 780. výročia udelenia kráľovských výsad hodvábnymi šatkami z ateliéru pani Bubánovej,“ priblížila Kotlebová.
Bubánová sa od roku 2021 venuje aj iným výtvarným technikám, ako je maľba akrylom a akvarelom, ale najviac ju očarila technika maľby alkohol ink, kde dotvára abstraktný podklad minimalistickou fantazijnou kresbou. V ostatných dvoch rokoch vyskúšala fotografickú techniku kyanotypia a venuje sa i technike chemigram.
Podľa slov kurátora výstavy Milana Rašlu je najsilnejšou stránkou jej tvorby znakovosť, ktorú moderné maliarstvo povýšilo v 20. storočí na jeden z nosných programov. „Jej kvety alebo ‚ryby a iné tvory‘ nie sú impresie alebo maľby do prírodovedných atlasov, pretože v nich nenachádzame naturalistický popis, ale príklon ku skutočnosti, ktorá je pretváraná, a odvrátením od predmetnej skutočnosti znásobuje naše estetické zážitky,“ podotkol.
Výstavnú kolekciu, ktorú tvorí 83 výstavných exponátov, majú možnosť vidieť návštevníci Trnavského osvetového strediska do 30. septembra. Ide v poradí o šiestu tohtoročnú výstavu z projektu KreaTiviTa 2025.
