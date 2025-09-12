< sekcia Regióny
Trnavské Trojičné námestie zdobí balkón budovy Divadla Jána Palárika
Predseda TTSK Jozef Viskupič označil budovu divadla za erbovú.
Autor TASR
Trnava 12. septembra (TASR) - Trojičné námestie v Trnave opäť zdobí balkón budovy Divadla Jána Palárika (DJP). Vo februári sa uvoľnila časť muriva zo spodnej strany balkóna zrkadlovej sály, zrejme ako následok mrazov. Rekonštrukčné práce sa uskutočnili na prelome augusta a septembra. TASR o tom informovali z komunikačného oddelenia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
„Pri oprave balkóna sme postupovali podľa stanoviska krajského pamiatkového úradu. Divadlo zabezpečilo posúdenie statiky, samotnú realizáciu vrátane obnovy poškodeného muriva, výberu vhodných materiálov a dohľad pamiatkarov zabezpečil odborný zhotoviteľ. Som rada, že sa nám podarilo obnoviť balkón tak, aby slúžil svojmu účelu a zachoval historickú autenticitu,“ uviedla riaditeľka divadla Zuzana Hekel.
Predseda TTSK Jozef Viskupič označil budovu divadla za erbovú. „Nejde len o architektonický prvok, ale o súčasť našej histórie s presahom do dnešných dní. Z tohto balkóna sa davu na námestí prihovárali rečníci počas novembrových dní v roku 1989,“ zhrnul. Realizátorom opravy balkóna bola spoločnosť Pamarch a cena diela bola v hodnote viac ako 7300 eur.
Kraj od roku 2018 investoval do rekonštrukcie DJP 1,9 milióna eur. Aktuálne prebieha komplexná rekonštrukcia zadného traktu v celkovej hodnote viac ako 1,6 milióna eur. Prinesie novú skúšobňu, väčší počet dámskych a pánskych šatní pre herecký súbor, kvalitnejší denný priestor pre herecký a technický tím, novú budovu pre rekvizity a celkové zlepšenie vnútorného vybavenia. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je stanovené na december 2026.
„Pri oprave balkóna sme postupovali podľa stanoviska krajského pamiatkového úradu. Divadlo zabezpečilo posúdenie statiky, samotnú realizáciu vrátane obnovy poškodeného muriva, výberu vhodných materiálov a dohľad pamiatkarov zabezpečil odborný zhotoviteľ. Som rada, že sa nám podarilo obnoviť balkón tak, aby slúžil svojmu účelu a zachoval historickú autenticitu,“ uviedla riaditeľka divadla Zuzana Hekel.
Predseda TTSK Jozef Viskupič označil budovu divadla za erbovú. „Nejde len o architektonický prvok, ale o súčasť našej histórie s presahom do dnešných dní. Z tohto balkóna sa davu na námestí prihovárali rečníci počas novembrových dní v roku 1989,“ zhrnul. Realizátorom opravy balkóna bola spoločnosť Pamarch a cena diela bola v hodnote viac ako 7300 eur.
Kraj od roku 2018 investoval do rekonštrukcie DJP 1,9 milióna eur. Aktuálne prebieha komplexná rekonštrukcia zadného traktu v celkovej hodnote viac ako 1,6 milióna eur. Prinesie novú skúšobňu, väčší počet dámskych a pánskych šatní pre herecký súbor, kvalitnejší denný priestor pre herecký a technický tím, novú budovu pre rekvizity a celkové zlepšenie vnútorného vybavenia. Predpokladané ukončenie rekonštrukcie je stanovené na december 2026.