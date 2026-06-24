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Trnavské univerzity uspeli v hodnotení kvality výskumu VER 2026
Hodnotenie VER 2026, ktoré realizovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, posudzovalo tvorivé výstupy, spoločenský dosah výskumu a kvalitu tvorivého prostredia.
Autor TASR
Trnava 24. júna (TASR) - Trnavská univerzita (TRUNI) a Univerzita sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave uspeli v celoštátnom hodnotení kvality výskumu VER 2026. Výsledky podľa univerzít potvrdzujú vysokú odbornú úroveň výskumných a umeleckých výstupov.
„V porovnaní s predchádzajúcim hodnotením si univerzita polepšila až o 179 percent, čo predstavuje výrazný kvalitatívny posun a potvrdzuje systematický rozvoj vedecko-výskumnej a tvorivej činnosti na všetkých fakultách,“ uviedlo PR oddelenie TRUNI s tým, že tieto výsledky potvrdzujú vysokú odbornú úroveň výskumných a umeleckých výstupov univerzity v medzinárodnom kontexte.
„Celkovo Trnavská univerzita dosiahla svetový profil kvality až v ôsmich vedných oblastiach, čo ju radí medzi významné vedecko-výskumné inštitúcie nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni,“ dodala univerzita s tým, že výsledky považuje za záväzok do ďalšieho obdobia nepoľaviť v úsilí a naďalej systematicky zvyšovať kvalitu výskumu, umeleckej a tvorivej činnosti.
Mimoriadne výsledky zaznamenala v rámci UCM Filológia. „Výsledky potvrdili, že univerzita patrí medzi významné vedecké pracoviská na Slovensku a dosahuje kvalitné výsledky v humanitných, spoločenských aj prírodných vedách,“ informoval prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou UCM Andrej Brník. Výsledky podľa neho potvrdili široké vedecké zameranie univerzity a jej schopnosť dosahovať kvalitné výsledky v rôznorodých oblastiach výskumu.
„UCM v Trnave bude na základe výsledkov pokračovať v podpore excelentného výskumu, internacionalizácie a posilňovania spoločenského dosahu vedeckej práce,“ deklarovala rektorka univerzity Iveta Dirgová Luptáková. Univerzita podľa prorektora pre vedu a výskum UCM Miroslava Ondrejoviča napĺňa svoje poslanie prepájať vedecké poznanie s potrebami spoločnosti a prispievať k riešeniu aktuálnych výziev v národnom aj medzinárodnom kontexte.
Hodnotenie VER 2026, ktoré realizovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, posudzovalo tvorivé výstupy, spoločenský dosah výskumu a kvalitu tvorivého prostredia. Do hodnotenia sa zapojilo 169 nezávislých zahraničných expertov z 23 krajín, ktorí hodnotili slovenské verejné vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie.
„V porovnaní s predchádzajúcim hodnotením si univerzita polepšila až o 179 percent, čo predstavuje výrazný kvalitatívny posun a potvrdzuje systematický rozvoj vedecko-výskumnej a tvorivej činnosti na všetkých fakultách,“ uviedlo PR oddelenie TRUNI s tým, že tieto výsledky potvrdzujú vysokú odbornú úroveň výskumných a umeleckých výstupov univerzity v medzinárodnom kontexte.
„Celkovo Trnavská univerzita dosiahla svetový profil kvality až v ôsmich vedných oblastiach, čo ju radí medzi významné vedecko-výskumné inštitúcie nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni,“ dodala univerzita s tým, že výsledky považuje za záväzok do ďalšieho obdobia nepoľaviť v úsilí a naďalej systematicky zvyšovať kvalitu výskumu, umeleckej a tvorivej činnosti.
Mimoriadne výsledky zaznamenala v rámci UCM Filológia. „Výsledky potvrdili, že univerzita patrí medzi významné vedecké pracoviská na Slovensku a dosahuje kvalitné výsledky v humanitných, spoločenských aj prírodných vedách,“ informoval prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou UCM Andrej Brník. Výsledky podľa neho potvrdili široké vedecké zameranie univerzity a jej schopnosť dosahovať kvalitné výsledky v rôznorodých oblastiach výskumu.
„UCM v Trnave bude na základe výsledkov pokračovať v podpore excelentného výskumu, internacionalizácie a posilňovania spoločenského dosahu vedeckej práce,“ deklarovala rektorka univerzity Iveta Dirgová Luptáková. Univerzita podľa prorektora pre vedu a výskum UCM Miroslava Ondrejoviča napĺňa svoje poslanie prepájať vedecké poznanie s potrebami spoločnosti a prispievať k riešeniu aktuálnych výziev v národnom aj medzinárodnom kontexte.
Hodnotenie VER 2026, ktoré realizovalo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, posudzovalo tvorivé výstupy, spoločenský dosah výskumu a kvalitu tvorivého prostredia. Do hodnotenia sa zapojilo 169 nezávislých zahraničných expertov z 23 krajín, ktorí hodnotili slovenské verejné vysoké školy a verejné výskumné inštitúcie.